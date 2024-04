Sumar reprende al PSOE por multiplicar el gasto militar por la "puerta de atrás" y le reta a debatirlo en el Congreso

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha afirmado que serán firmes, "dentro y fuera" del Gobierno, en su oposición a "multiplicar" el gasto en defensa y ha retado al PSOE que si aspira a ello lo debata con "luz y taquígrafos" en el Congreso, en vez de aprobarlo "por la puerta de atrás" en el Consejo de Ministros. Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, para reafirmar el rechazo de Sumar a la aprobación de casi 1.130 millones de euros para aumentar la inversión en defensa, como planteó el socio minoritario de la coalición mediante una serie de objeciones dentro del Ejecutivo. Errejón ha destacado que Sumar ya advirtió recientemente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no se podía reclamar al pueblo español "ni un solo sacrificio para alimentar la industria de la guerra y armamentística". PRIORIZAR EL GASTO SOCIAL FRENTE A ESCALADAS BELICISTAS "Le dijimos que para frenar las guerras lo mejor no es participar de las escaladas militaristas y belicistas, que siempre acaban mal", ha ahondado el portavoz de Sumar, para insistir que las "prioridades de España son otras", como frenar la entrada de capital extranjero en empresas estratégicas, mejorar la sanidad y la educación y elevar el gasto en vivienda pública. Es más, Errejón ha criticado que el acuerdo impulsado por el ala socialista de más de mil millones supone validar por trámite de urgencia y mediante créditos extraordinarios el 8% del presupuesto en defensa. Por tanto, ha insistido en que Sumar ha dicho "alto y claro" que se opone a esta medida, tanto en el Congreso como en las distintas instancias del Gobierno por parte de todos los ministros del espacio. "Vamos a ser firmes siempre fuera y dentro (...) Esta no son las prioridades en España y si, en todo caso, alguien quiere multiplicar el gasto en España para la industria bélica merece un debate con luz y taquígrafos. Esto se tiene que discutir no por procedimientos de urgencia y por la puerta de atrás, sino donde se tienen que discutir las cosas, en el Congreso", ha enfatizado Errejón. Finalmente, el portavoz de Sumar ha añadido que su formación defiende la autonomía estratégica de la UE y la coordinación de gasto de seguridad entre los diferentes de gobiernos europeos, pero no elevar el gasto en defensa porque primero "van las familias" antes que la industria armamentística.