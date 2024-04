Sánchez está dispuesto a reconocer a Palestina "en semanas" pese a no recabar más apoyos en la UE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se prepara para reconocer el Estado de Palestina "en semanas" pese a no recabar más apoyos entre los socios de la Unión Europea durante sus contactos de los últimos días. Fuentes gubernamentales subrayan que Sánchez sigue con su calendario para proceder al reconocimiento del Estado palestino en el primer semestre de este año por lo que la decisión se hará oficial "en semanas más que en meses". El líder del Ejecutivo inició una gira que le llevó a Noruega, Irlanda y Eslovenia con el objetivo de lograr una convergencia europea para dar el paso junto con otros países de la UE, tras la declaración conjunta con Irlanda, Malta y Eslovenia la pasada cumbre europea de marzo. En todo caso, la iniciativa no ha logrado recabar apoyos concretos dentro del seno del bloque. Fuentes de la Moncloa ponen de relieve el nivel de coordinación con Irlanda y Noruega, pero tampoco está claro que estos países compartan exactamente los plazos de Sánchez, por lo que España podría dar el paso en solitario antes del verano. "La decisión política de España esta tomada y no depende de otros países", subrayan las fuentes. En los márgenes de la cumbre extraordinaria que se celebra en Bruselas estos días, Sánchez se ha visto con el primer ministro de Malta, Robert Abella, "afín" a España en cuanto al reconocimiento de Palestina. De hecho La Valeta reconoce el derecho a contar con un Estado pero nunca lo ha ejecutado formalmente. También ha podido debatir la cuestión con el primer ministro luxemburgues, Luc Frieden, con quien ha reivindicado el impacto positivo que tendría el reconocimiento de Palestina para impulsar la solución de dos Estados, fórmula compartida por toda la comunidad internacional incluyendo Estados Unidos. Junto a estos encuentros, Sánchez tiene previsto verse también con el primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, para debatir la cuestión. La idea del líder socialista es crear una primera masa crítica de países que reconozcan a Palestina y que pongan en marcha el proceso para que otros países que por ahora no están dispuestos a hacerlo se impliquen. En declaraciones a la prensa en Bruselas ese mismo jueves, el primer ministro de Irlanda, Simon Harris, ha asegurado que ve "más cerca" el momento de reconocer a Palestina. Sin dar detalles de cuantos países apoyan la propuesta de Madrid y Dublín ha expresando su optimismo con que más socios europeos se sumen.