Pradales (PNV) dice que Otxandiano "no ha estado a la altura" porque no reconoce "el daño injusto causado por ETA"

El candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, ha afirmado que Euskadi se merece un presidente del Gobierno Vasco "que condene todo tipo de violencia", también la de ETA, y ha considerado que el aspirante de EH Bildu, Pello Otxandiano, "no ha estado ni está a la altura" porque no reconoce "el daño injusto causado" por la banda terrorista. Pradales ha intervenido en el desayuno de Fórum Europa-Tribuna Euskadi, celebrado en Bilbao, en el que ha sido presentado por Pedro Miguel Echenique, presidente de Donostia International Physics Center y exconsejero del primer Gobierno Vasco en democracia. El candidato jeltzale ha mostrado su confianza en la sociedad vasca, "que siempre ha tenido criterio para tomar las decisiones cruciales en los momentos cruciales". "Creo que estamos en un momento crucial para este país y para el futuro de este país. Tengo confianza absoluta en la sociedad vasca y creo que vamos a revalidar la confianza de la sociedad vasca el próximo domingo", ha asegurado. Respecto a las declaraciones realizadas por el candidato a lehendakari, Pello Otxandiano, sobre que ETA fue "un grupo armado", rehusando admitir que fue una organización terrorista, ha asegurado que Euskadi "se merece un Lehendakari que condena todo tipo de violencia de las que ha habido en este país, que tiene una memoria global para el conjunto de las víctimas de la violencia, también las víctimas del terrorismo de ETA". Asimismo, ha subrayado que la Comunidad Autónoma Vasca también se merece un presidente del Gobierno Vasco "que mira al futuro para avanzar en convivencia". En todo caso, ha explicado que, "para avanzar en términos de futuro en convivencia, hay que reconocer, y es de justicia, el daño injusto causado por la violencia terrorista de ETA". "No podemos admitir una memoria selectiva y es la única manera de construir futuro en paz y en libertad. Y creo que Euskadi se merece un Lehendakari que defienda eso. Y creo que el señor Otxandiano no ha estado ni está a la altura", ha remarcado. ATAQUE CON ESPRAY PIMIENTA Por último, ha asegurado que está mejor tras el ataque con espray pimienta que sufrió el pasado miércoles por la tarde tras intervenir en un mitin en Barakaldo (Bizkaia) y que le causó daños en los ojos, sobre todo en el izquierdo. "Después del susto y de la agresión voy mejor. El ojo ya ha recuperado la visión con normalidad. Voy a tener molestias y un cierto daño durante varios días, según me dijeron los oftalmólogos en el Hospital de Cruces, que me atendieron estupendamente", ha apuntado