Otxandiano cree que PSE incurre en "una contradicción flagrante" y solo ofrece "ser muleta de un modelo agotado"

El candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, ha advertido de que el PSE-EE está "incurriendo en una contradicción flagrante" en la campaña de las elecciones vascas, al decir que "en ningún caso va a hacer lehendakari" a un candidato de la coalición soberanista, y "la única alternativa que ofrece es ser muleta de un modelo agotado" del PNV. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha considerado que las elecciones vascas de este domingo se presentan con "un escenario abierto" ante el que en EH Bildu son "muy cautos y humildes" sobre los sondeos que apuntan a su posible victoria. En todo caso, ha señalado que, "si se produce un mapa político como el que apunta las encuestas, la realidad política habrá cambiado radicalmente" en Euskadi, por lo que "el día siguiente todos los partidos políticos tendrán que hacer una reflexión y aceptar el nuevo rol que les ha asignado la sociedad vasca". A partir de ahí, ha señalado, hay "dos maneras de organizar la gobernabilidad": un pacto "excluyente" entre dos o tres partidos o "poner encima de la mesa el mandato democrático expresado por las urnas", debatir sobre "un proyecto de país que recoja ese mandato democrático" y negociar "cómo se puede organizar la gobernabilidad sin exclusiones". "Yo estoy en la segunda", ha afirmado. Otxandiano ha opinado que el PSE-EE "está incurriendo en una contradicción flagrante" en esta campaña electoral ya que, por un lado, "dice que en ningún caso va a hacer lehendakari a alguien de EH Bildu", pero, a la vez, señala que "el modelo del PNV está agotado y que hace falta un cambio de guión". "Entonces la única alternativa que hoy ofrece a sus votantes es ser sostén o muleta de un modelo agotado", ha criticado el candidato de EH Bildu, que ha señalado que es "importante" decir "antes del 21 abril qué es lo que vamos a hacer con los votos que recibimos al día siguiente, no qué es lo que no voy a hacer". Por ello, ha instado al PSE a que lo haga. COLABORAR EN LA GOBERNANIBILIDAD Otxandiano ha insistido en que, independientemente de quién gane los comicios, EH Bildu aboga por "otra política" que deje "de lado" pactos "excluyentes, exclusivos, que ya son mucho más reactivos que proactivos" y que "requieren del PP" en instituciones como las Juntas Generales de Gipuzkoa o el Ayuntamiento de Vitoria. Según ha indicado, "hoy esa alianza política no ofrece estabilidad y este país necesita estabilidad, porque necesitamos un proyecto país que responda al medio a largo plazo los retos son inmensos y esto sólo se puede hacer abriendo la gobernabilidad y planteando una política de cooperación". En esta línea, ha asegurado que "independientemente de quién gane", estará "dispuesto a un diálogo sobre un proyecto de país que recoja un mandato popular y formule desde ahí un proyecto de país a medio a largo plazo y organice la gobernabilidad de tal forma que responda a ese proyecto". En esta línea, ha añadido que, si es PNV el que gana las elecciones, planteará a los jeltzales "la necesidad de abrir un diálogo en torno a un proyecto de país". Según ha apuntado, "si realmente lo que hay encima de la mesa es una agenda nacional ambiciosa que responda a ese mandato popular, es decir, que planteemos avances sustanciales en materia de autogobierno --y tenemos posibilidades para ello porque hay un acuerdo entre el PNV y EH Bildu sobre bases y principios-- y si realmente el PNV entiende que hay una demanda por parte de la ciudadanía para avanzar en políticas públicas más progresistas, estamos dispuestos a colaborar en la gobernabilidad del país con el PNV, independientemente de quién sea el primero o quién sea el segundo".