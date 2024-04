La comisión de Justicia de la Eurocámara debate hoy sobre la ley de amnistía

La comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo abordará este jueves una discusión sobre la Ley de Amnistía pactada por el PSOE con Junts y ERC para asegurar la investidura de Pedro Sánchez, en una sesión que será la última de la legislatura y a la que asistirán representantes de la Comisión Europea y de la Comisión de Venecia. El debate está previsto en la agenda europarlamentaria para primera hora del día en Bruselas y coincidirá en el tiempo con la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que también tiene lugar en la capital comunitaria y a la que asiste el presidente del Gobierno junto al resto de líderes. Los coordinadores de la comisión parlamentaria acordaron el pasado marzo, por una iniciativa promovida por el Partido Popular, convocar al comisario de Justicia, Didier Reynders, para abordar la imputación del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont por un presunto delito de terrorismo en la causa de 'Tsunami Democràtic' y la ley de amnistía. Sin embargo, la convocatoria quedó pendiente de fecha a la espera de que la Comisión de Venecia --organismo ajeno a la Unión Europea-- emitiera su dictamen sobre la ley, en respuesta a la petición de análisis por parte del Senado español. El debate ha sido finalmente programado para este jueves en la que será la última reunión de LIBE antes de que cese la actividad de la Eurocámara para empezar la campaña de cara a las elecciones europeas del próximo mes de junio en las que se decidirá una nueva composición de la Cámara. El asunto de la discusión, además, se centra en la ley de amnistía, sin referencia al caso de 'Tsunami Democràtic'. Además, no podrá acudir Reynders, quien desde este lunes se acoge a una excedencia temporal para aparcar su tarea de comisario mientras se centra en su campaña para optar a la secretaría general del Consejo de Europa, órgano del que depende la Comisión de Venecia. Los expedientes de Reynders los asume durante la excedencia la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de Estado de derecho, la también liberal Vera Jourova. Sin embargo, al debate parlamentario no está prevista su presencia, sino que lo hará el responsable del departamento sobre Estado de derecho y Derechos Fundamentales en la dirección general de Justicia, Julien Mousnier. En otro debate sobre el mismo asunto el pasado enero en la comisión de Peticiones de la Eurocámara, Mousnier afirmó que los servicios comunitarios se toman "muy en serio" el análisis de la Ley de Amnistía pero que no concluirá su evaluación ni hará pública su opinión mientras su tramitación parlamentaria en España no haya culminado. Por su parte, en representación de la Comisión de Venecia asistirá su vicepresidenta Marta Cartabia, que es precisamente una de las ponentes del dictamen sobre los requisitos de Estado de derecho de amnistías, con especial referencia a la proposición de ley en España, realizado por este organismo a petición del Senado.