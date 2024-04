La alcaldesa de Cartagena pide a Ribera ampliar el bombeo de la rambla El Albujón para cortar la entrada de nitratos

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha pedido este jueves a la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, la ampliación del centro de impulsión de El Albujón para evitar la entrada de agua dulce con nitratos al Mar Menor, según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado. Arroyo ha realizado esta petición durante la reunión que han mantenido este jueves 18 de abril los alcaldes del Mar Menor con la ministra, en la que se han abordado las medidas para la recuperación del Mar Menor. La alcaldesa ha señalado que las acciones puestas en marcha por el Ministerio para la laminación y retención de aportes al mar Menor mediante cinturones verdes y soluciones basadas en la naturaleza "son buenas iniciativas en las que participamos, pero no son ni suficientes ni el remedio principal para impedir que toneladas de nitratos sigan entrando a diario en el Mar Menor, principalmente en superficie y en el subsuelo a la altura de la rambla del Albujón". Por eso, Arroyo ha insistido en la necesidad de acometer "las obras previstas en la actuación 4.2 del propio Marco de Actuaciones para ampliar el centro de impulsión de El Albujón, incluso que vaya mucho más allá para no limitarse interceptar una parte de las aguas superficiales, sino también las que acaban en el mar por la altura del nivel freático". Según los datos del Ministerio, a pleno rendimiento, la estación de bombeo apenas intercepta un 11% del total de agua dulce con nitratos que circula por la rambla hacia el Mar Menor. "No podemos renunciar a pararlo", ha afirmado Arroyo, quien ha recordado que la rambla del Albujón "se ha convertido en el segundo río de la Región y realiza un vertido continuo que, según los datos del Ministerio, de 3.500 toneladas de nitratos al año". Arroyo ha informado de que el Ayuntamiento de Cartagena sigue avanzando en medidas para corregir los efectos de la entrada de nitratos, como el proyecto de retirada de fangos, el remangado de playas y la modernización de la red de saneamiento. RETIRADA DE FANGOS La alcaldesa ha dicho al respecto que "hemos terminado el trabajo de campo en el proyecto piloto de retirada de fangos realizada en Estrella de Mar en las últimas semanas. Los avances de resultados demuestran, según nuestros técnicos, que el sistema de extracción elegido funciona y será el propuesto en el proyecto definitivo". Se trata de un sistema de extracción por succión, mediante una bomba suctora de cabeza plana, autorizada por el Comité Científico, que recoge la capa superficial de los fangos y permite separar en un proceso posterior los fangos, que se tratan como residuos, y la arena, que se recupera para la playa. Los técnicos municipales han evaluado también de manera muy positiva la operación de remangado realizada por primera vez en las playas en zonas de Los Urrutias y Los Nietos, a lo largo de 3,5 kilómetros de playas. "Hemos recuperado más de 1100 m* de arena, desplazadas al mar por el oleaje y las tormentas y su retirada mejora la dinámica marina y, por tanto, reduce el riesgo de retener algas. Así, se reduce el riesgo de eutrofización y de deformación de más cúmulos de fangos". El Ayuntamiento de Cartagena también tiene en marcha varios proyectos para la protección del Mar Menor, entre los que destacan el Sistema de Drenaje de Carrasquilla, Mar de Cristal, Los Nietos valorado en 1,3 millones; el Sistema de drenaje de Los Belones, ya adjudicado por cerca de 300.000 euros, y la modernización de la red de saneamiento que rodea el Mar Menor, con 3,5 millones de inversión en 19 proyectos, que está en ejecución