Gamarra dice que la Comisión de Venecia cuestiona la ley de amnistía "en forma y fondo" y pide al PSOE dejar de "mentir"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, considera que la Comisión de Venecia cuestiona la ley de amnistía "en forma y fondo" y lo ha "ha vuelto a ratificar" este jueves en Bruselas. Por eso, ha pedido al PSOE que deje de "mentir" porque el informe que ha elaborado este órgano "desmonta" la medida de gracia que ha impulsado el Gobierno de Pedro Sánchez con sus socios. Este jueves se ha celebrado un debate en la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, en el que ha intervenido la vicepresidenta de la Comisión de Venecia que participó en la redacción del dictamen, la italiana Marta Cartabia. En su intervención, Cartabia ha repasado las principales conclusiones del dictamen público y ha querido dejar claro que no le corresponde al órgano del que forma parte pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley porque esa responsabilidad recae sobre los tribunales nacionales, ni sobre si colisiona con el Derecho comunitario, porque ese análisis lo realizará Bruselas. La Comisión de Venecia señalaba en su informe la preocupación por el "amplio y determinado" alcance de la ley y pedía acotarlo GAMARRA: "LA COMISIÓN DE VENECIA HA SIDO ROTUNDA" En unas declaraciones grabadas que ha difundido el PP, Gamarra ha asegurado que "una vez más, la Comisión de Venecia desmonta la ley de amnistía de Pedro Sánchez". "Si algo ha quedado claro, y ha vuelto a ratificar, es que no cabe una ley de amnistía que vaya dirigida única y exclusivamente a personas concretas, como hace Pedro Sánchez, para garantizarse el apoyo político de la casta política a la que amnistía", ha proclamado. Gamarra ha señalado que la Comisión de Venecia "ha sido clara y rotunda, por mucho que lo niegue y que mienta el Partido Socialista" porque "cuestiona la ley de amnistía en forma, en fondo y también en el contenido". "Señor Sánchez, no cabe una ley de amnistía para conseguir siete votos que te mantengan en la Moncloa. Esto es lo que hay detrás de esta ley y así de clara y rotunda ha sido también la Comisión de Venecia", ha agregado. Por todo ello, la 'número dos' del PP ha avisado al PSOE que no puede estar "mintiendo constantemente" sobre lo que dice la Comisión de Venecia cuando "es una ley dirigida única y exclusivamente a amnistiar a una casta política para que esos políticos" mantengan a Pedro Sánchez en La Moncloa.