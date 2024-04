Andueza (PSE-EE) ofrece "estabilidad, políticas sociales centradas en la gente, crecimiento y convivencia"

El candidato del PSE-EE a lehendakari, Eneko Andueza, ha asegurado que el partido socialista ofrece "todo lo que Euskadi necesita", que es "estabilidad, políticas sociales centradas en las personas, crecimiento con cohesión social y convivencia". Andueza ha participado este jueves emocionado en un acto electoral en su localidad natal, Eibar (Gipuzkoa), en el que también han intervenido el primer secretario del PSC, Salvador Illa, el cabeza de lista del PSE-EE por Gipuzkoa, Denis Itxaso, y la candidata socialista por este Territorio, Miren Gallástegui. El aspirante del PSE-EE a lehendakari ha afirmado que para gobernar Euskadi es necesario "entender que somos un país plural y dedicar después todas las políticas a garantizar esa pluralidad". "A algunos, como al PNV, le falta la pata social, y a otros como a Bildu le falta la pata de la pluralidad, la capacidad de unir", ha señalado. Por ello, ha dicho que "nunca podrán gobernar para todos los vascos", porque para ello "hace falta pensar en todos, hace falta entender a la sociedad vasca con toda su complejidad", para defender que el PSE-EE es el "único con menú completo" en las elecciones al Parlamento vasco del domingo. "El único que ofrece todo", ha reiterado. "Ofrece estabilidad, políticas sociales centradas en las personas; un Gobierno que sepa gestionar ante los enormes retos que se nos están echando encima; crecer económicamente, pero con cohesión social; sacar el máximo rendimiento a la enorme capacidad que nos da nuestro Estatuto y necesita convivencia, justicia, igualdad, solidaridad, cooperación y construir puentes, no frentes", ha enumerado. Además, ha alertado de que "Euskadi no está para perder el tiempo" y los socialistas no van a "hacérselo perder a nadie". "No queremos para los vascos lo mismo que han tenido que padecer los catalanes", ha aseverado. Por el contrario, ha destacado que los socialistas quieren "una Euskadi en la que su Gobierno esté a lo que tiene que estar: a ocuparse de la Sanidad, de la Vivienda, de la Educación, de los cuidados, de la Industria, de la juventud y de nuestros mayores, del comercio, de la Seguridad, del Transporte, del Empleo, de la Emergencia Climática, de la I+D+i, de la Igualdad, de la Diversidad". A su juicio, esa es "la gran diferencia" del Partido Socialista, que se dedica "a buscar soluciones para los problemas reales de toda la ciudadanía vasca". "Por eso somos la alternativa de verdad en estas elecciones", ha incidido, para subrayar, a continuación que "cuanta más fuerza" tenga el PSE-EE en las elecciones del domingo, "mejor le irá a Euskadi". Por ello, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos que aún no han decidido su voto y también a quienes "hicieron posible que el Partido Socialista fuera el más votado en las pasadas elecciones generales, a los que ha recordado que los problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad no han cambiado" y les ha pedido su confianza para el PSE-EE. "DESENCANTADOS" Andueza también ha pedido el voto para el PSE-EE a aquellos votantes del PNV "desencantados con un partido que no ha evolucionado y que se ha quedado sin soluciones para gestionar las continuas crisis en las que nos vemos envueltos" y que, además, "no quieren aventuras independentistas"; así como a los votantes de izquierda que están "hartos de ver cómo sus opciones se dedican más a perder el tiempo en disputas internas que a apoyar políticas progresistas". El candidato socialista ha insistido en que este domingo "tiene que ganar el socialismo", que es "la esperanza y la ilusión de este país", para poder "abrir uno de los capítulos más brillantes e ilusionantes de la historia de Euskadi". "No cabe la pereza", ha finalizado.