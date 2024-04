Ortuzar critica "las inaceptables" palabras de Otxandiano y defiende a Pradales como "el lehendakari de todos"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha criticado "las inaceptables" declaraciones del candidato a lehendakari de EH Bildu, Pello Otxandiano, y ha defendido que "Euskadi se merece un Lehendakari para todos, que llame a las cosas por su nombre y no se esconda ante los problemas, y ese Lehendakari es Imanol Pradales". Además, ha arremetido contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ayer acusó en Bilbao al PNV de "travestirse de izquierda abesoluta" y aprobar "todas las barbaridades" de Pedro Sánchez, para asegurar que la formación jeltzale solo viste "la camiseta de Euskadi" y defiende los intereses vascos en Madrid". "¿Quien pacta con Vox puede dar lecciones a los demás?", se ha preguntado. Ortuzar ha participado este miércoles en un mitin en San Sebastián junto al candidato jeltzale a Lehendakari, Imanol Pradales, la presidenta del Parlamento Vasco y cabeza de lista por Gipuzkoa, Bakartxo Tejeria, y el Lehendakari, Iñigo Urkullu. El presidente del EBB ha alabado la actitud mantenida por Pradales ayer, tras la agresión con espray pimienta que sufrió tras un mitin. "Si es en las adversidades donde se ve cómo son las personas, ayer fuiste grande, Imanol. Vaya día pasaste: temple para aguantar la agresión y el susto inicial; calma hasta llegar al hospital a pesar del dolor; fuerza para sobreponerte a todo lo que te había pasado y meterte medio ciego en un complicadísimo debate; y capacidad para hacer un gran debate y dar la talla en un seis contra uno", ha dicho en alusión al debate de ETB con los candidatos del resto de partidos. A su juicio, "temple, calma, fuerza y capacidad" son "las características que tiene que tener un buen Lehendakari". "Y eso es lo que hubo ayer en el debate: un Lehendakari fiable y seis candidatos y candidatas más. ¡Lehendakari, uno!", ha resaltado. Andoni Ortuzar ha asegurado que, "después de todo lo que hemos visto y escuchado en estas últimas 48 horas, solo un candidato merece la Lehendakaritza, y Euskadi se merece que solo uno de ellos sea su Lehendakari, un Lehendakari para todos, que llame a las cosas por su nombre y no se esconda ante los problemas. Y esa persona, ese candidato, es Imanol Pradales". El presidente del EBB ha vuelto a dirigirse a las personas indecisas para señalar que "las inaceptables declaraciones de Otxandiano, la entereza de Imanol frente a una situación tan dura como la que vivió y lo que vimos y escuchamos ayer en el debate son tres elementos que pueden y deben hacer moverse a indecisos hacia nuestro voto. De este modo, ha insistido en que, según las encuestas, "solo hay dos opciones: Imanol Pradales o Pello Otxandiano". "Y visto y oído, Imanol es el que garantiza la buena senda para nuestro país, quien encarna a una sociedad vasca que quiere avanzar en paz, memoria y convivencia, quien tiene el mejor proyecto de futuro y bienestar para Euskadi", ha manifestado. RESPUESTA A AYUSO El dirigente jeltzale, por otro lado, se ha referido a las declaraciones de presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que aseguraba que el PNV "se ha travestido de izquierda absoluta". "Supuestamente es Sánchez el que nos disfraza con esa ropa de izquierda absoluta, y yo le digo que no insulta quien quiere, sino quien puede", ha afirmado. "Los del PNV solo nos disfrazamos en Carnaval. El resto del año, vamos vestidos con el traje de este país: vestimos la camiseta de Euskadi y defendemos con orgullo los intereses vascos en Madrid. Esté allí Sánchez o Rajoy. Lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo en el futuro", ha sostenido. Así, ha criticado las campañas de los partidos estatales, que "como aquí no tienen ni referencias personales ni cosas que contar tienen que traer 'estrellas invitadas' a que den el cante". En su opinión, "no tienen un proyecto para este país y están devaluando su sentido de Estado democrático". "Quien pacta con Vox, ¿puede dar lecciones a los demás? Quien pacta con la peor ultraderecha, que quiere cargarse el Concierto Económico, ¿puede venir a pedir el voto a Euskadi como si no pasara nada?", se ha preguntado, al tiempo que ha considerado que esto también debiera llevar a la reflexión a la gente que pueda estar valorando votar al PP. También se ha referido a exlíder de Podemos Pablo Iglesias, que "anda por ahí instigando a todo el mundo para echar al PNV por ser la derecha vasca" y aquí, tanto Podemos como Sumar "le han seguido la música". "¿En qué quedamos: izquierda absoluta o derecha absoluta? Pues ni una cosa ni otra. Nosotros y nosotras Euskadi, nuestro centro es Euskadi. Ni los unos ni los otros nos van a desviar", ha concluido.