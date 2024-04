Mazón apremia al Gobierno a presentar una propuesta para reformar la financiación: "Tiene que mover ficha, quién si no"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha insistido en que corresponde al Gobierno de España poner "sobre la mesa" una propuesta para reformar el sistema de financiación autonómico y ha recalcado que debe ser el Ejecutivo el que tiene que "mover ficha" sobre este asunto. "Quién si no", ha cuestionado. El jefe del Consell, en declaraciones a los medios este miércoles en Madrid, donde ha participado en el IV Foro Económico El Español Wake Up, Spain!, ha advertido de que, mientras no se aborde el debate de reformar la financiación, el hecho de "quitarse la culpa de encima" por parte del Gobierno lo "único que hace" que es que "perdamos más tiempo" y que "cada día nuestra deuda aumente". Mazón, que ha lamentado que el Gobierno no convoque la conferencia de presidentes autonómicos, ha asegurado que se trata de "la misma matraca de siempre" y ha advertido de que existe "un reglamento que se ha incumplido" y que no sabe si tiene "fecha de caducidad". "Seguimos sin tener una solución al agua o a las infraestructuras, seguimos sin nuestra financiación, no tenemos Presupuestos Generales del Estado ni las actualizaciones a cuenta de los ingresos", ha denunciado. En este punto, ha advertido de que la Comunitat Valenciana, desde que ha empezado el año, "ha perdido ya 300 millones de euros", a razón de "casi 100 millones al mes", por el hecho de que el Gobierno "se ha plegado a los intereses de los separatistas y ha decidido que no haya presupuestos y que no convoque la conferencia de presidentes". Además, ha acusado al Ejecutivo central de "seguir, como ese hámster en la rueda, dando vueltas sin solucionar absolutamente nada". Por ello, ha justificado la necesidad de exigir al Gobierno que cumpla "al menos con su obligación". "El silencio por respuesta ya no es una opción en la Comunidad Valenciana, que es la peor financiada, la de menos infraestructuras, inversiones o agua", ha señalado. "Cada día que pasa, el hámster del Gobierno de España en la rueda, nos cuesta mucho dinero y cada vez más poder atender bien la salud", ha añadido el jefe del Consell, que ha avanzado que no descarta "absolutamente nada" cuando "se trata de defender la sanidad de los valencianos". LAMENTA LAS "EXCUSAS" DEL GOBIERNO Por último, preguntado por las palabras de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, sobre una posible propuesta compartida de las comunidades gobernadas por el PP, ha lamentado las "excusas habituales de quien no cumple con su obligación", quienes tratan, a su juicio, de "echarle la culpa a los demás". En este sentido, ha recalcado que quien tiene "la obligación de presentar", de poner "encima de la mesa una propuesta" y de "mover ficha" es el Gobierno de España. "Quién si no lo va a ser", se ha preguntado.