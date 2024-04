Feijóo elige a González Pons director de campaña de las europeas, una decisión que lo descarta como cabeza de lista

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido al ex eurodiputado y actual vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, como director de campaña de las elecciones europeas que se celebrarán el próximo 9 de junio, según ha informado el partido. Su designación como jefe de campaña confirma que no encabezará la candidatura del PP para las europeas, después de que su nombre haya aparecido en las quinielas junto al de la actual portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, quien hace cinco años fue 'número uno' de la lista del PP, seguido de González Pons como 'número dos'. El 7 de mayo finaliza el plazo para presentar candidaturas a los comicios europeos y el hermetismo del presidente de los 'populares' es máximo. De hecho, fuentes de su entorno destacan que se caracteriza por no revelar los nombres "ni al cuello de su camisa". UNA CANDIDATURA POR LA "VÍA DE LA ADICIÓN" Eso sí, fuentes de la cúpula del PP han señalado que el partido afronta estos comicios europeos con unas expectativas "crecientes" --dado que puede superar la veintena de escaños--, por lo que Feijóo confirmará "un equipo por la vía de la adición". "Otros partidos van a ir a menos en su representación electoral en las europeas. El que estará preocupado es el PSOE", han apostillado. En las filas del PP dan por sentado que también habrá fichajes y cada vez cobra más fuerza el nombre del actual eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez, que dimitió de su cargo como secretario general del partido naranja el pasado 22 de marzo tras fracasar la negociación conjunta abierta con el PP para las elecciones catalanas y europeas. En las elecciones del 26 de mayo de 2019, el PSOE fue la fuerza ganadora, con 20 escaños (32,82% de los votos) mientras que el PP quedó en segundo lugar con 12 actas (20,13%), seis puntos menos que en 2014, donde los 'populares' habían cosechado 16 eurodiputados. Tras el Brexit, los 'populares' lograron un nuevo escaño como consecuencia de la salida del Reino Unido de la UE, hasta lograr los 13 actuales. Ahora, el PP quiere darle la vuelta a la tortilla y volver a ser primera fuerza en España en esos comicios, siguiendo la senda de resultados de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, y de las generales del 23 de julio. PONS PRESIDE ESTE JUEVES EL COMITÉ DE CAMPAÑA González Pons, que es una de las personas de máxima confianza de Feijóo, presidirá este jueves el comité de campaña para las europeas en la sede nacional del partido. Estos comicios se celebrará tras las vascas de este domingo y las elecciones catalanas del 12 de mayo. En este momento, González Pons es diputado por Valencia en el Congreso, donde ocupa la portavocía de la Comisión Mixta de Asuntos Europeos y es miembro de las Comisiones de Justica y Defensa. Desde 2022 es vicepresidente del Partido Popular Europeo. Tiene un dilatada trayectoria política, dado que entre 2014 y 2023 fue eurodiputado y vicepresidente del Grupo Popular Europeo. Previamente fue diputado nacional (2008-2014) y senador (1993-2003) y ocupó cargos en la Ejecutiva de Mariano Rajoy. De hecho, fuentes del PP creen que podría jugar un papel clave en el futuro organigrama europeo que salga de las elecciones del 9 de junio. "ÚNICA ALTERNATIVA EN DEFENSA DE LA IGUALDAD DE LOS ESPAÑOLES" El PP ha asegurado que a esta elecciones europeas, las primeras que se celebran en toda España tras las generales del 23 julio, se presentan como "la única alternativa en defensa de la igualdad de todos los españoles frente a los intereses personales de Sánchez, con una apuesta decidida por el Estado de derecho en el que caben la mayoría de los españoles", han señalado fuentes 'populares'. "El Partido Popular busca ser una voz fuerte en Europa contra las políticas de mentiras y corruptelas de este Gobierno y el altavoz de iniciativas económicas y sociales que fortalezcan el bienestar de nuestro país", han añadido las mismas fuentes.