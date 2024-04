Andueza (PSE) asegura que las decisiones sobre pactos "se toman en Euskadi y en Ferraz se respetan"

El candidato a lehendakari del PSE-EE, Eneko Andueza, ha insistido en que las decisiones sobre pactos tras las elecciones de Euskadi "se tomen en Euskadi y desde la calle Ferraz se respetan absolutamente" porque, además, "están en sintonía". "La decisión al respecto del futuro de Euskadi la voy a tomar yo como secretario general, de común acuerdo con la Comisión Ejecutiva", ha asegurado. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el candidato socialista ha destacado que, en el debate electoral de este martes, el PSE-EE es "el partido que más propuestas puso encima de la mesa", mientras "otros se dedicaron a perderse en diagnósticos porque probablemente, más allá del marketing que les rodea, no tienen mucho más, no tienen un proyecto de país sólido que resuelva los problemas reales que tiene la ciudadanía vasca". En materia de acuerdos postelectorales, Andueza se ha referido a las advertencias del candidato del PNV, Imanol Pradales, sobre los "cambios de opinión" de Pedro Sánchez y ha remarcado que "la decisión al respecto del futuro de Euskadi la voy a tomar yo como secretario general de común acuerdo con mi Comisión Ejecutiva". "De momento yo tengo esa potestad y tengo ese voto, él de momento ni tan siquiera tiene voto en la Ejecutiva de su partido", ha apuntado. Preguntado si Sánchez no 'manda' en el PSE, ha afirmado que "por supuesto que no", ya que, aunque "trabajamos, colaboramos, hablamos mucho por supuesto con nuestro partido, las decisiones al respecto de lo que es el futuro de Euskadi se toman en Euskadi y, desde luego, desde Madrid desde la calle Ferraz se respetan absolutamente, porque entre otras cosas están en absoluta sintonía con lo que nosotros pensamos". Por otro lado, ha dicho que le "sorprenden a medias" las palabras del candidato a lehendakari de EH Bildu, Pello Otxandiano, en una entrevista radiofónica en la que calificaba a ETA como "un grupo armado" después de ser preguntado si le parecía una organización terrorista. Para Andueza, las manifestaciones de Otxandiano fueron "un absoluto error" y, además, "esa tibieza ha hecho, precisamente, que ETA entrara en campaña, quién nos lo iba a decir, de la mano de EH Bildu". En todo caso, ha advertido de que "ya no valen medias tintas y a cada cosa hay que llamarle por su nombre" y, por ello, EH Bildu tiene que "afrontar ya cuál ha sido su pasado". "Euskadi ya está más que harta de escucharles hablar en esos términos que para nada se ajustan a lo que ha ocurrido aquí", ha señalado. Preguntado si con un cambio de posición de EH Bildu en relación a ETA el PSE podría llegar a un acuerdo de Gobierno con la coalición soberanista, ha considerado que "se habría dado un paso importante", pero "luego tendríamos que hablar sobre el modelo de país". EN LA CALLE Así, ha precisado que el del PSE "no es un proyecto independentista y el de EH Bildu lo es". "Yo no quiero un proyecto que divida a la ciudadanía vasca, yo quiero un nuevo Estatuto de Gernika que blinde todos los derechos sociales que hemos conquistado durante los más de 45 años que tiene nuestro Estatuto, al que le toca ya renovarse y que sea la base de un futuro en paz, en libertad y sobre todo con una convivencia sólida que respete a la pluralidad de este país", ha explicado. El candidato socialista ha defendido que es preciso que el nuevo Estatuto "sea lo más plural posible y que tenga el máximo de respaldo posible en el Parlamento pero también en la calle". Según ha indicado, "si las cuestiones identitarias se dejan a un lado, si el derecho a autodeterminación se deja a un lado y nos dedicamos a blindar todos esos derechos sociales que están pendientes, por supuesto que sí" es posible un acuerdo con formaciones como PNV y EH Bildu. No obstante, ha precisado que, "si en estos momentos Euskadi no tiene un Estatuto de autonomía del siglo XXI, es precisamente es porque a EH Bildu y el PNV lo han impedido porque siempre priman el derecho a la autodeterminación a cualquier otro tipo de derecho". Finalmente, en materia de transferencias, ha incidido en que, desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno han sido 17 las que han venido y 14 en la última legislatura, y se sigue trabajando "intensamente" para que las competencias pendientes "lleguen a Euskadi", pero "con plena garantía jurídica".