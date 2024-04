Puigdemont: "No negociaré nunca con ninguna formación de derecha extrema ni de ultraderecha"

El candidato de Junts+ Puigdemont per Catalunya a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, Carles Puigdemont, ha afirmado que no negociará "nunca con ninguna formación de derecha extrema ni de ultraderecha". Lo ha dicho este martes en una entrevista en el canal 3/24, recogida por Europa Press, tras ser preguntado por la petición del candidato del PSC, Salvador Illa, acerca de un pronunciamiento de los partidos en referencia a pactos con la extrema derecha. Puigdemont ha subrayado: "Me gustaría que Salvador Illa fuese tan claro cuando hable de Vox, porque yo le he visto votar con Vox en el Parlamento Europeo la retirada de mi inmunidad, por ejemplo". Sobre Alhora, el partido impulsado por la exconsellera y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí y el profesor y periodista Jordi Graupera, Puigdemont ha recalcado: "Si soy un defensor de la unidad, precisamente lo que no haré será estar contento cuando hay mucha más oferta cultural que ayuda a fragmentar la opción independentista". Puigdemont también ha señalado que, ante la posibilidad de liderar un gobierno, la primera persona a la que llamará será al presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès: "Creo que hay muchos más comunes denominadores de los que nos imaginamos o queremos reconocer". "No hemos venido a arreglar los problemas de gobernabilidad en Espanya. Quien gobierne en España para mi es secundario, a mi me interesa negociar con quien tenga poder en Espanya", ha dicho, al ser preguntado por una posible pérdida del PSOE como actor con quien negociar, si Junts retira el apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez, en el caso de que el PSC impida un gobierno independentista en Cataluña.