Las jóvenes que denunciaron por violación a dos hombres en Viveiro (Lugo) aseguran que vivieron "en shock" esa noche

El juicio contra dos hombres acusados de violar, en la casa de uno de ellos, a dos jóvenes a las que acababan de conocer en un pub de Viveiro (Lugo) en septiembre de 2021, ha quedado este martes visto para sentencia tras prestar declaración ante la jueza las denunciantes, los dos imputados y un buen número de peritos y testigos de los hechos. El Ministerio Fiscal se ha ratificado en su petición inicial de una pena de 12 años de cárcel para cada uno los procesados, 10 años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse o entablar contacto con las denunciantes por un período de tiempo de 20 años. Las acusaciones particulares han suscrito la calificación de la Fiscalía pero han elevado de 6.000 a 24.000 euros la indemnización solicitada para cada una de las víctimas, mientras que las defensas han interesado la libre absolución. Los acusados, en situación de libertad durante todos estos años tras no haberse adoptado contra ellos ninguna medida cautelar luego de prestar declaración en el juzgado, han sido los primeros en ofrecer su testimonio en la Audiencia Provincial de Lugo. El primero de ellos, el titular del inmueble donde tuvieron lugar los hechos la madrugada del 4 de septiembre de 2021, acusado, de acuerdo a lo recogido en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, de "penetrar vaginalmente" a una de las denunciantes en su dormitorio, agarrándola del cuello para "neutralizar cualquier tipo de defensa" y "haciendo caso omiso a la voluntad" de esta, ha calificado el acto sexual como "totalmente consentido". El hombre, vecino de la localidad de Viveiro, que invitó a las dos jóvenes a continuar la fiesta en su domicilio en compañía de un amigo --el otro imputado-- tras cerrar el bar de copas en el que se encontraban, ha insistido en su inocencia y ha subrayado que ambos procesados se personaron "voluntariamente" en comisaría el día posterior a los hechos. La misma línea argumental ha mantenido el otro de los acusados, vecino también del municipio de Viveiro pero para quien la Fiscalía ha solicitado "la expulsión del territorio" luego de cumplir en España "parte de la condena" por no encontrarse en posesión de los derechos de ciudadanía. El hombre, acusado también según el escrito fiscal de "forzar" a la otra de las denunciantes a mantener relaciones sexuales en el salón del domicilio pese a la negativa manifiesta de esta, ha negado que la víctima le solicitase "parar" en ningún momento, así como la existencia de penetración durante el transcurso de los hechos. El imputado ha referido también ante la jueza que la acusación de violación fue formulada por la joven para "ocultar la infidelidad" a su pareja. "ME QUEDÉ PARALIZADA" Tras la declaración de los acusados han tomado la palabra ante la jueza, protegidas por un biombo, las dos denunciantes, de 20 y 23 años de edad. La primera de ellas ha acusado a su presunto agresor de conducirla hacia la habitación y, una vez dentro del dormitorio, empujarla hacia el colchón y obligarla a mantener relaciones sexuales situándose encima de ella con todo el peso de su cuerpo. "Intenté resistirme y levantarme pero no era posible ya. Me quedé paralizada, en shock. No pude gritar ni decir nada porque tenía miedo a que me pudiese hacer algo. Al salir de la casa me sentía mal, sentía asco, ansiedad y desde entonces tengo miedo a salir de casa sola", ha declarado. La otra joven, que ha afirmado no recordar "con nitidez" lo sucedido aquella noche por todo el tiempo transcurrido desde entonces y por encontrarse también en aquel momento "en estado de shock", ha asegurado ante la jueza que pidió al imputado que cesase en su actitud. "Solo recuerdo estar llorando y pedirle que parase. En el momento en el que una dice que pare, que ya es suficiente, no hace falta decir nada más", ha expuesto. PRUEBAS PERICIALES También han tomado parte en la vista celebrada este martes en la Audiencia Provincial de Lugo cuatro peritos y cuatro testigos presenciales de los hechos. Ministerio Fiscal y acusaciones particulares han enfocado sus preguntas dirigidas a los procesados a esclarecer con detalle lo sucedido la madrugada del 4 de septiembre de 2021 en el domicilio y han cuestionado por qué los acusados invitaron tan solo a la vivienda a las dos mujeres y no al resto de personas presentes aquella noche en las inmediaciones del pub. Los letrados de la defensa, por su parte, han centrado sus discursos en tratar de resolver las "incongruencias" existentes en las declaraciones realizadas por las denunciantes a lo largo de todo el proceso y han hecho hincapié en que las exploraciones ginecológicas realizadas a las jóvenes tras lo sucedido no arrojaron "signos de violencia". "No se apreciaron marcas, ni hematomas, ni erosiones en esas exploraciones", han puntualizado. El juicio, que se ha extendido durante más de cuatro horas, ha concluido con la ratificación por parte de la Fiscalía de su petición de 12 años de prisión para cada uno de los dos imputados por un presunto delito de violación de los artículos 178 y 179 del código penal.