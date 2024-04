Bendodo dice que "no debe sorprender" que Bildu no llame "terrorista" a ETA porque es "el partido heredero" de la banda

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este martes que "no debe sorprender" que Bildu no llame "terrorista" a ETA porque es el "partido heredero" de la organización terrorista "por mucho blanqueamiento" que haga esa formación o el propio Pedro Sánchez. Así se ha pronunciado después de que el candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, haya descartado calificar a ETA como banda terrorista señalando que fue un "grupo armado". Al ser interrogado expresamente si considera que ETA fue una banda terrorista, preguntó "qué es terrorismo hoy en día", ya que, a su juicio", se puede discutir sobre las consideraciones de qué es terrorismo y qué no es". En una rueda de prensa en el Congreso, Bendodo ha asegurado que "lo que ha dicho Bildu no debe sorprender a nadie". "Bildu es el partido heredero de ETA, por mucho blanqueamiento que se produzca en ellos mismos, o el propio Pedro Sánchez", ha enfatizado. Además, el dirigente del PP ha recalcado que Sánchez es "presidente del Gobierno porque Bildu votó a favor de su investidura". "Si no, Sánchez no sería hoy presidente del Gobierno. Por tanto, lo que dice el candidato del Partido Socialista en el País Vasco no se lo cree nadie", ha proclamado, en alusión a las declaraciones de Eneko Andueza asegurando que no va a facilitar en ningún caso un Gobierno de Bildu tras las comicios del domingo. ACONSEJA AL CANDIDATO DEL PSE "NO INTENTAR OCULTAR LA REALIDAD" En este sentido, Bendodo ha insistido en restar credibilidad a las palabras del candidato socialista porque "gracias a Bildu" Pedro Sánchez se ha convertido en presidente del Gobierno y se ha creado en el congreso una comisión de investigación sobre la compra de mascarillas en la pandemia que, a su juicio, es "un paripé" y "un fraude". "Por tanto, el Partido Socialista de Euskadi es el mismo Partido Socialista de aquí, y el candidato del PSE a las elecciones del domingo es el hombre de Pedro Sánchez. Por tanto, que no intenten ocultar la realidad", ha proclamado.