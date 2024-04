Vox Baleares se presenta como un grupo "sólido y compacto" tras la dimisión de los anteriores portavoces

La nueva portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Manuela Cañadas, ha presentado su formación como un grupo "sólido y compacto" en lo que ha calificado de "nueva etapa" y ha señalado que el diputado no adscrito Xisco Cardona --que abandonó el grupo parlamentario el pasado octubre-- "tiene las puertas abiertas" para volver. Así se ha expresado Cañadas este lunes en una rueda de prensa, acompañada por los otros seis diputados de Vox, después de que los hasta ahora portavoz titular y portavoz adjunto, Idoia Ribas y Sergio Rodríguez, hayan presentado su renuncia a dichos cargos, junto al diputado Agustín Buades como presidente del Consejo de Dirección del grupo. Tras las dimisiones, Cañadas ha remarcado que el relevo es el resultado de una votación de los miembros del grupo parlamentario con el respaldo de la dirección nacional del partido. Así, la nueva portavoz ha asegurado que "entiende" las razones que han llevado a Ribas, Rodríguez y Buades a dimitir "por sus nuevas responsabilidades en la sociedad civil". "Si ellos después tienen mucho trabajo y consideran que tienen que irse se seguirá con normalidad, subirán otras personas como pasa en todos los partidos cuando una persona tiene otra actividad fuera del grupo parlamentario. De todos modos, no me consta que esto sea la actualidad", ha subrayado la portavoz. En cuanto a la nueva asociación, llamada 'Avanza en libertad', Cañadas ha insistido en que "no tiene nada que ver" con el grupo parlamentario y se han negado a responder preguntas sobre la misma. La exportavoz, Idoia Ribas, ha negado, por su parte, la posibilidad de crear otro partido a través de la asociación. Asimismo, Cañadas ha explicado que han tenido conversaciones con Cardona y que mantendrán "las que sean necesarias". "En esta vida todos nos equivocamos o todos cambiamos de opinión y yo simplemente le he dado una mano abierta para volver al grupo", ha apuntado.