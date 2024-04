Unos vídeos en redes delataron a los autores de un crimen en un bar de Usera (Madrid): "Esto es de película"

Varios vídeos colgados en redes sociales la noche del 17 de octubre de 2020 difundieron en directo el crimen de un hombre de 32 años de nacionalidad cubana en plena calle en el transcurso de una reyerta que se inició en el interior de un bar de Usera. "Esto es de película, parece una telenovela. Madre del amor hermoso", comentó la persona que grabó y difundió las imágenes, que identificaron a los autores del homicidio y mostraron al fallecido minutos antes de ser agredido corriendo portando un cuchillo de grandes dimensiones. El juicio por este homicidio ha arrancado este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid con cuatro personas en el banquillo de los acusados. El fiscal del caso solicita una pena de catorce años de cárcel para los cuatro procesados, que se encuentran en libertad provisional, por la presunta comisión de un delito de homicidio. La defensa de dos de los acusados defiende que sus clientes actuaron bajo una atenuante de legítima defensa y bajo los efectos del alcohol tras consumir varias bebidas. "Iba a matar a alguien", ha aseverado uno de los procesados. Los hechos se produjeron sobre las 23 horas del 17 de octubre de 2020 cuando los acusados mantuvieron una pelea con la víctima, en el bar 'La Choza' de la calle Mariano Vela número 6 de Madrid. La víctima recibió en plena calle y a la vista de los vecinos varias puñaladas mortales. El primero de los acusados en declarar ha relatado que se encontraba con unos amigos "tomando" en el bar cuando dos individuos cubanos tuvieron un problema con dos chicas, a las que increparon. Tras ello, uno de ellos le pegó un puñetazo y le rompió la nariz. Se fue entonces al cuarto de baño a lavarse la sangre y al volver, le detuvo la Policía sin saber qué pasaba. Para contradecir su relato, el fiscal ha exhibido algunas escenas de los vídeos que se difundieron en directo por las redes y en los que se escucha a una persona alarmada por lo que estaba sucediendo. "Usera, acabando de salir de cenar. Madre mía. Mira, esto es de película, una telenovela, le va a dar", dice. Otro de los acusados ha narrado que tras el incidente salieron del local y vio a otro de los procesados intentar quitarle a la víctima el cuchillo. "Fui a mirar la pelea, nada más", ha comentado, reconociendo que le hizo al fallecido una zancadilla para que cayera y no hiciera daño a las chicas. "Iba a matar a alguien", ha señalado. El tercero de los procesados ha narrado que fueron detrás del fallecido para evitar que matara a alguien porque iba con varios cuchillos. "No tenía miedo por el alcohol", ha apuntado, admitiendo que le pateó para que no se levantara y desarmarlo. "Puede ser que cogiera uno de los cuchillos pero ahora mismo no recuerdo", ha agregado. Los dos cuchillos incautados presentaba sus huellas y ADN. El último en comparecer ha explicado que se tiró encima del fallecido para desarmarlo, forcejeando con el mismo. Según su relato, cuando se levantó estaba empapado de sangre, si saber qué había pasado. La Policía descartó que el crimen fuera fruto de una reyerta entre bandas latinas y lo atribuyó a una pelea que se originó en el interior del bar después de que la víctima hablara con una mujer.