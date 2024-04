Tebas recurre que la juez cambiara la condición de Rocha de testigo a investigado en la causa sobre contratos de la RFEF

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha recurrido la decisión de la juez de cambiar la condición del expresidente interino de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Pedro Rocha de testigo a investigado en el marco de su declaración del pasado viernes en la causa sobre los contratos de la entidad durante la gestión de Luis Rubiales. En un escrito presentado este mismo lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, Tebas --quien ejerce acusación en esta causa-- pide a la juez que rectifique su decisión al considerar que, al haberse adoptado 'in voce' durante el interrogatorio de la semana pasada, carece de la motivación y los fundamentos necesarios. Incide en que este cambio de condición debió ser adoptado "mediante resolución escrita". "En la transcripción de la declaración judicial del testigo no consta motivación sucinta alguna respecto del cambio de condición procesal, por lo que dicha mutación procesal deviene nula", señala, al tiempo que afea a la Fiscalía que plantease la imputación también por vía oral en lugar de formular un escrito solicitando el cambio de estatus procesal. Además, Tebas incide en que "ni el Juzgado, ni el Ministerio Fiscal, ni ninguna de las partes personadas habían apreciado hasta el día 9 de abril de 2024 la existencia de indicio de criminalidad en la conducta de Rocha". NO VE INDICIOS CONTRA ROCHA El presidente de LaLiga subraya que el hecho de que el expresidente interino de la RFEF desconociera los hechos sobre los que fue preguntado "no puede servir de causa para resultar sancionado con la mutación procesal a la condición de investigado". E insiste en que "las respuestas facilitadas" por Rocha "no constituyen indicios de culpabilidad que atribuirle". "Si con carácter previo a su declaración no existían indicios de criminalidad en su conducta, tampoco se puede desprender su existencia tras la misma por causa de haber manifestado desconocer los hechos sobre los que el testigo era preguntado", ha apuntado. En este sentido, Tebas sostiene que "existen inexplicables desigualdades de trato en cuanto a unos y otros intervinientes en la causa que son merecedoras de la reevaluación de los criterios utilizados". A su juicio, "siguiendo lo que parecen ser los actuales parámetros, deberían resultar declarados investigados todos los miembros de los distintos Comités y Comisiones de la RFEF que hayan tenido cualquier contacto aún tangencial con los hechos investigados". Con todo, avisa de que no tendrá inconveniente alguno en solicitar la condición de investigado de Rocha "en el caso de que en lo que resta de instrucción aparezcan indicios de criminalidad en su conducta", pero insiste en que de momento dichos indicios "no existen". DE TESTIGO A INVESTIGADO Cabe recordar que, el pasado viernes, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda acordó la imputación de Rocha a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, después de que durante el interrogatorio --en el que comparecía como testigo-- respondiese a la mayoría de las preguntas con un "no lo sé". Fuentes presentes en la declaración aseguraron aquel día a esta agencia de noticias que el fiscal del caso le había preguntado a Rocha cómo funcionaba la Comisión Económica de la Federación durante la gestión de Rubiales. También se había interesado por el contrato de la Federación para llevar la Supercopa de fútbol a Arabia Saudí. Y, finalmente, se centró en el contrato de Gruconsa para las obras del estadio La Cartuja de Sevilla. El que hasta hace pocos días fue presidente de la Comisión Gestora de la Federación tras la dimisión --a finales de 2023-- de Rubiales no resolvió las dudas de la Fiscalía y llegó a decir que su cargo era "representativo". Rocha aseveró que no sabía nada de la Supercopa porque el contrato --que dijo no haber visto-- se firmó en 2019 y él llegó en 2020. Así, señaló que desconocía cómo se había realizado o si hubo discrepancias en la RFEF y que se enteró "por la prensa" de la participación del exjugador del Fútbol Club Barcelona Gerard Piqué. Sobre su relación con Rubiales, dijo que siempre había sido "correcta". A la vista de las respuestas, el representante del Ministerio Público propuso a la juez que cambiase la condición de testigo a investigado. La instructora Delia Rodrigo suspendió la declaración para que Rocha --que fuera vicepresidente de la RFEF en la era de Rubiales-- volviese a comparecer ante el juzgado en condición de investigado y acompañado de un abogado. A LA ESPERA DE RUBIALES De esta forma, Rocha pasó a figurar en la lista de una docena de investigados en la pieza separada, conocida como 'Brody', que el juzgado abrió en paralelo al caso principal, que gira sobre las presuntas irregularidades cometidas para la celebración de la Supercopa de España de fútbol en Arabia Saudí. En esta pieza separada, en la que ya se han practicado entradas y registros en la sede de la RFEF y en domicilios de varios imputados, la juez investiga presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales cometidos entre 2018 y 2023, cuando Rubiales estaba al frente de la RFEF. Rocha es el tercero en comparecer ante la juez por esta pieza separada. Las otras dos personas --el exasesor jurídico externo de la RFEF Tomás González Cueto y el empresario Ángel González Segura-- declararon en condición de investigados. Está previsto que el próximo 29 de abril, la titular del juzgado tome declaración como imputado al propio Rubiales.