Miras: Tras un 2023 sin problemas para el turismo, el Mar Menor es una amenaza constante

Murcia, 15 abr (EFE).- El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho este lunes que pese a que "el año pasado no hubo problemas para el turismo, hay una amenaza constante con un Mar Menor en el que el equilibrio es muy delicado".

En los Conversatorios de EFE por el cuadragésimo aniversario de la agencia en Murcia, ha advertido de que cualquier factor externo, como lluvias torrenciales con arrastres que le lleguen o una ola de calor, pueden hacer que ese equilibrio se rompa, se desajuste.

Ha considerado que desde 2016 "se ha hecho mucho" y conseguido poner de acuerdo a todas las administraciones sobre un ecosistema para el que ha vuelto a reclamar un plan de eliminación de vertidos descartado por el Gobierno español pese a estar aprobado en 2017 con la participación y la aportación de todos los actores implicados, de todas las administraciones, agricultores, ecologistas y pescadores.

Siendo Teresa Ribera ya ministra de Transición Ecológica, ha recordado, se emitió en 2018 una declaración de impacto medioambiental favorable.

Ha afirmado que el conocido proyecto vertido cero es el 80 % de la solución al problema ecológico de la albufera salada, pues contempla tuberías que recogen el agua que ya está rebosando del acuífero subterráneo de la época Cuaternaria, cargada de nutrientes, y un sistema para su depuración para su reutilización o revertido al Mediterráneo.

También ha defendido el trabajo de su administración "mientras esa solución no se pone en marcha", con "100 personas de la brigada de limpieza sacando la materia orgánica que se genera", y ha avisado de que no será un arreglo definitivo hasta que no se solucione lo que vierte la rambla del Albujón, que está aportando un caudal de 200 litros de agua dulce con nutrientes por segundo a un ecosistema salino.

Por definición, las ramblas no tienen un caudal permanente, pero la del Albujón se puede considerar el segundo río más caudaloso de la Región de Murcia y eso hay que atajarlo con inversiones, infraestructuras y ejecuciones estructurales, ha añadido.

En su opinión, todas las actividades económicas del entorno del Mar Menor están concienciadas y trabajando desde la sostenibilidad, tanto la agricultura como la ganadería y los desarrollos urbanísticos municipales. EFE

