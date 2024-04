El PSOE de Aragón dice que no piensan en la renovación de Lambán y subraya que Alegría es "una militante más"

El secretario de Organización del PSOE Aragón, Darío Villagrasa, ha insistido en que el partido no está pensando en la renovación de su secretario general, Javier Lambán, y su Ejecutiva regional, que no será hasta 2025, y ha subrayado que la ministra de Educación, Pilar Alegría, no es más que "una militante más" entre "miles de militantes", entre los que hay "decenas y decenas" de hombres y mujeres con "la capacidad, el liderazgo y el arrojo" para presentarse al congreso. El número dos del PSOE aragonés se ha referido así a las declaraciones del delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, quien ha afirmado, en una entrevista con El Periódico de Aragón, que Alegría es "la candidata óptima" para suceder a Lambán y que "no hay nadie mejor". De este modo, Villagrasa ha instado a respetar los calendarios orgánicos del partido, que establecen que el mandato de la actual ejecutiva concluye en el año 2025, aunque Lambán sí haya adelantado que no optará a la reelección. "Hasta entonces, que nadie esté intranquilo y que nadie tenga prisa", ha remachado. "Las prisas son muy malas consejeras para cualquier circunstancia en la vida. Para la política, también", ha agregado el dirigente socialista, quien ha respondido a Beltrán que, aunque él hable "de una candidata en concreto" --por Alegría--, "el próximo secretario o secretaria general saldrá del voto de los militantes", pero lo hará "cuando llegue el momento oportuno". "Cuando lleguemos a ese momento temporal, tendremos que ser los socialistas aragoneses los que decidamos qué proyecto debe liderar el partido en Aragón", ha añadido, aunque "quizás algunos querrían anticiparse, pero no estamos en ese momento". En ese punto, ha recalcado que "la última palabra la tendrán los militantes". "Tenemos que tomar nuestras propias decisiones por Aragón, desde Aragón y para Aragón", ha comentado, en referencia al futuro congreso regional. Hasta entonces, el también diputado socialista en las Cortes aragonesas ha remarcado que el partido está "funcionando", "trabajando", "yendo al territorio", "desarrollando contenido político" e impulsando "una alternativa a la derecha" en la Comunidad Autónoma. Así, el PSOE no está "de brazos cruzados", como "sí lo está el Gobierno de Aragón" y lo que están haciendo es "trabajar" y "sudar la camiseta" para recuperar las instituciones que perdieron durante la "aciaga" noche de las últimas elecciones locales y autonómicas. En todo caso, Villagrasa se ha mostrado "tremendamente orgulloso" del trabajo orgánico e institucional de Javier Lambán, a quien ha definido como una persona "muy seria", "muy honesta" y con "un elevadísimo compromiso público".