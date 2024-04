Aragonès: Si Puigdemont quisiera debatir "sería tan fácil como poner hora y lugar"

El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha acusado este lunes al cabeza de lista de Junts+, Carles Puigdemont, de no querer debatir porque si quisiera hacerlo "sería tan fácil como poner hora y lugar". Así lo ha manifestado en dos apuntes en su cuenta de X recogidos por Europa Press después de que Aragonès y el número tres de la candidatura de Junts+, Josep Rull, se hayan enzarzado por la ausencia de Puigdemont en un debate de precampaña organizado por Pimec. En concreto, Aragonès ha reprochado que Puigdemont no haya participado en el acto, a lo que Rull le ha respondido que "si alguien debe ser extraordinariamente sensible sobre lo que significa esto para la dignidad del presidente Puigdemont" es el actual presidente catalán. "Reitero mi disposición a hacer debates, con todo el mundo y donde sea, también en la Cataluña Nord. Es bueno y necesario que el país conozca las propuestas y la visión de futuro de cada cabeza de lista", ha destacado Aragonès. En su opinión, poder debatir no va de formato ni de lugares y ha añadido: "Negarse a esta y a todas las alternativas, pese a poner todas las facilidades, evidencia que no hay ninguna voluntad".