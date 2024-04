Andueza afirma que el PSE-EE va a ser "dique de contención" de EH Bildu, mientras Podemos y Sumar "la engordan"

El candidato a lehendakari del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que los socialistas vascos no pondrán "en riesgo la estabilidad" de Euskadi, y ha ratificado que van a ser el "dique de contención" de EH Bildu, mientras que Podemos y Sumar "se dedican a engordarla", en detrimento de ellos mismos. Además, ha asegurado que, si alguien ha llegado a "acuerdos de calado de país con EH Bildu, ha sido el PNV", con el Plan Ibarretxe, el Pacto de Lizarra o cuando en 2011 permitió que gobernara en Guipúzcoa. En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, Andueza ha reiterado que su partido es "el dique de contención frente a una hipotética victoria de Bildu" en los comicios al Parlamento vasco del 21 de abril. "Y mientras Podemos y Sumar se dedican a engordar a EH Bildu, nosotros nos vamos a dedicar a ser decisivos, y no sólo a decidir quién va a gobernar, sino sobre todo a decidir qué políticas va a hacer ese Gobierno", ha destacado. El aspirante socialista a la Lehendakaritza ha asegurado que él tiene "muy claro" que el PSE-EE es "garantía de pluralidad, de estabilidad y sobre todo, de buena gestión en el Gobierno vasco". "No nos vamos a salir de ese camino", ha asegurado. A su juicio, en la formación soberanista prevalece el independentismo a las políticas de izquierdas cuando las pone "en la balanza". "Ellos tienen un objetivo para Euskadi, y nosotros desde luego no lo compartimos", ha subrayado, en alusión al proyecto independentista. Eneko Andueza ha apuntado que "es mucho lo que separa" a ambas formaciones y ha reiterado que no van a "contribuir para nada a esa aventura" porque no quieren que en Euskadi se sufra "lo que han tenido que padecer los catalanes en Cataluña". "Para mí, progresista es poder revalorizar las pensiones, poder subir el salario mínimo interprofesional, poder mejorar la vida de los trabajadores y que los becarios tengan mejores condiciones laborales y derechos. Cuando alguien contribuye a que eso sea así, está haciendo políticas progresistas. Cuando alguien se dedica a otras cosas, como por ejemplo a intentar resolver todos los problemas que tiene Euskadi, con la misma receta de siempre, que es la soberanía, es un partido independentista", ha mantenido. Por ello, ha dicho que él no facilitará, "en ningún caso", un Gobierno de EH Bildu ni va a firmar "ningún acuerdo de Gobierno" con esta formación. "Ni tan siquiera voy a posibilitar a través de mi abstención que Euskadi tenga un Gobierno de Bildu", ha profundizado. PNV Eneko Andueza ha señalado que, tras las elecciones, esta decisión no se tomará en Madrid, sino en la sede socialista de Euskadi en Bilbao, para rechazar las afirmaciones del PNV de que será Pedro Sánchez el que decida con quién gobierna el PSE-EE. "El PNV también decía en 2011 que iban a gobernar ellos y luego les ganó Bildu las elecciones forales en Guipúzcoa, y a pesar de que nosotros les hicimos un ofrecimiento para gobernar en coalición, dejaron gobernar a EH Bildu. Y ahora dicen que cómo vamos a dejar el país en manos de esa gente que gestionó tan mal", ha añadido. Por ello, ha asegurado que "los responsables de aquella mala gestión también fueron esos dirigentes del PNV que dejaron que gobernara a Bildu". "Al final, algunos pretenden rescribir la historia, pero si alguien ha llegado a acuerdos de gobierno o acuerdos de calado de país con EH Bildu, ese ha sido el PNV. Lo hizo en el Plan Ibarretxe, lo hizo en el pacto de Lizarra y también lo hizo en 2011, cuando les dejaron gobernar", ha aseverado. POLARIZACIÓN Andueza ha denunciado "el escenario de relato constante de polarización entre PNV y EH Bildu", que pueda llevar a hacer pensar que los jóvenes se decantan por la formación de Pello Otxandiano, y ha recordado que en las pasadas elecciones generales, en las que el PSE-EE fue la fuerza más votada, "hubo muchísimos jóvenes que confiaron" en su partido. "Pero sí es cierto que hay partidos, como Podemos y Sumar que están contribuyendo a engordar notablemente a EH Bildu, mientras ellos se vacían y van camino de la irrelevancia, por no decir de su desaparición en Euskadi", ha manifestado. El candidato a lehendakari socialista ha subrayado que, en este sentido, "el verdadero dique de contención de EH Bildu, del nacionalismo y de un hipotético camino hacia la independencia es el PSE-EE". "Aquí los que hacemos políticas de progreso, políticas que se centran en lo que verdaderamente importa a la ciudadanía, y no en lo que interesa a esa parte nacionalista, que está empeñada en imponernos su proyecto independentista, somos los socialistas", ha vuelto a repetir. Además, ha recordado que las encuestas en Euskadi demuestran que solo aproximadamente un 23 por ciento de la población apoya la independencia. "Por tanto, es un fenómeno un tanto un tanto extraño. Aquí lo que está claro es que, si la gente no quiere aventuras, el único voto posible es al PSE-EE", ha añadido. En cuanto a las materias que ahora gestiona el PNV y que están en entredicho, como la de Sanidad, Educación u otras, ha señalado que "ojalá" los socialistas "tuvieran la oportunidad de poder gestionar todas". "El horizonte y el futuro de Euskadi sería mucho mejor", ha aseverado. Por último, ha explicado que él siempre ha exigido "verdad, justicia y reparación para todas las víctimas, sin excepción", se reúne regularmente con ellas, y hay que "respetarlas". "Siempre hay que tener en cuenta su voz, para aprender y situarlas en el centro y no, desde luego, para utilizarlas o instrumentalizarlas de ninguna manera", ha indicado.