Rego dice que el Gobierno central necesita que "las instituciones de todos los niveles no se escondan"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido que el Gobierno central de coalición de Sumar y PSOE está "trabajando" pero es necesario "que las instituciones de todos los niveles asuman sus responsabilidades, que no se escondan". Así, ha subrayado que el voto a Sumar en las elecciones vascas del próximo 21 de abril, "significa también eso", contar con una fuerza política en el Parlamento vasco "comprometida a velar por el interés de la mayoría". Rego ha tomado parte este domingo en un acto electoral en Eibar, coincidiendo con la conmemoración de la proclamación de la Segunda República en la localidad armera donde ha izado la bandera republicana, y donde ha estado acompañada de la candidata de Sumar a lehendakari, Alba García, del diputado de Sumar y secretario general del PCE, Enrique Santiago, y de los candidatos Jon Hernández y Carmen Muñoz. La ministra se ha mostrado orgullosa de estar "en este municipio tan simbólico, donde se desplegó por primera vez la tricolor" y "evocar este aniversario, esta fecha aquí en Eibar". En este contexto ha reflexionado sobre "la necesidad de una memoria que no sea sólo un recuerdo nostálgico del pasado, sino un camino de conexión de emociones, de ideas entre las vidas de ayer y las de hoy, y, por supuesto, las vidas del mañana". Así, ha abogado por "mirar hacia atrás" para "abordar los desafíos actuales y también para observar entre los pliegues del relato, los matices de la historia". Rego ha destacado que el presente "viene cargado de desafíos y nuestro pasado es inspirador para defender lo que es justo", al tiempo que ha indicado que los "retos" actuales, como "el genocidio en Gaza, la crisis ecosocial, el avance de la extrema derecha, llegar a fin de mes, acceder a una vivienda digna o tener una sanidad pública de calidad", sólo podrán ser abordados "en una sociedad justa y de iguales", por la que hay que "seguir luchando". Por otro lado, Rego ha señalado que el próximo 21 de abril Euskadi tiene la "oportunidad" de "apostar por el cambio". Así, ha advertido de que "un nuevo gobierno en el que el PSOE sirva de muleta al PNV significa más de lo mismo", es decir, "la no aplicación de la Ley de vivienda, listas que obligan a esperar meses para una operación, una escuela pública degradada en favor de la concertada" y también "tener una administración que busca en las fallidas recetas del pasado la solución a los problemas del presente". Como ejemplo, ha recordado que "Euskadi es la comunidad autónoma con menos proyectos de energía renovable en trámite" y la ley vasca de Transición Energética y Cambio Climático, aprobada por PNV, Partido Socialista y EH Bildu, "no solo no hace lo suficiente para revertir esta tendencia, sino que abre las puertas a las bonificaciones fiscales de las grandes empresas". Tras subrayar que "el futuro de la continuidad es el que desean aquellos que ya lo tienen todo", ha reivindicado una "nueva Euskadi", en la que "en el centro de la vida estén las personas y sus necesidades, no los ritmos alienantes del rendimiento". "Una comunidad donde los jóvenes no sean vistos como una molestia a gestionar, sino escuchados porque con su mirada ayudan a poner en el centro del debate público cuestiones esenciales para todas, como el de la salud mental", ha incidido, y en la que "la 'transición ecológica' no sea una etiqueta para un proceso que finge que todo cambia para que nada cambie". Así, ha apuntado que esa 'transición ecológica' tiene que servir para "construir un necesario cambio en nuestro modelo productivo, que nos permita a nosotros - y a nuestro planeta -* no agotarnos, sino vivir". "La única manera de garantizar que esta visión, la de una Euskadi feminista y comprometida con la justicia social, esté presente en el Parlamento vasco, es votar a Sumar", ha aseverado. En este sentido, ha sostenido que Sumar garantiza "la ampliación de los derechos para la mayoría social trabajadora", como "lo demuestra el trabajo en el Gobierno de coalición" con PSOE. De este modo, se ha referido a la subida del Salario Mínimo Interprofesional; la reforma laboral; la Ley de juventud; el acuerdo de país para "construir entornos digitales seguros"; o "el impulso del pacto de estado para erradicar la pobreza infantil". Rego ha apuntado que el Gobierno central "está trabajando, pero es necesario que las instituciones de todos los niveles asuman sus responsabilidades, que no se escondan", ha afirmado, para añadir que el voto a Sumar en Euskadi, "significa también eso", contar con una fuerza política en el Parlamento vasco "comprometida a velar por el interés de la mayoría".