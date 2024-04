Feijóo responde a Sánchez que el lodo es él y acusa al PSOE de usar Euskadi "como plataforma para mantener" su Gobierno

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que él es "el lodo" y le ha acusado de usar Euskadi "como plataforma para mantenerse en el Gobierno". Asimismo, ha asegurado que no puede ganar en Euskadi quienes "nos han hecho sufrir" y, ante la "decadencia" de PSE y PNV, ha defendido que el PP es la garantía para que "no gobierne Bildu". Feijóo se ha desplazado nuevamente a Euskadi para dar su apoyo al candidato a lehendakari del PP vasco, Javier de Andrés, en un acto desarrollado en el Palacio Euskalduna de Bilbao, que también ha contado con la asistencia de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, la del PP vasco, Esther Martínez, y la presidenta del PP de Vizcaya, Raquel González. En su discurso, se ha referido a la "última de las ocurrencias" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación a sus manifestaciones en las que aseguraba que PP y Vox son la "nada y el lodo". "Ahora hablan de la nada y de lodo. Señor Sánchez el lodo es usted", ha asegurado. Feijóo ha asegurado que al PSOE "lo único que le interesa es el gobierno de España" y Euskadi es "simplemente una plataforma para mantenerse en el gobierno". "Por el PSOE, gobernaría el PNV y Bildu juntos, y así se mantienen en el gobierno con mayor intensidad. Por eso el Partido Socialista en Euskadi ya no piensa en Euskadi, piensa en Sánchez, que no es Euskadi", ha manifestado. Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que el PP está para ser "decisivo" en la política vasca y, si se quiere tener la seguridad de que Bildu no gobierne en esta tierra", se debe votar al PP. "Eso no lo puede decir nadie", ha añadido. En este sentido, ha afirmado que a él su candidato a lehendakari no le tiene que recordar que no van a pactar con EH Bildu, como hizo Eneko Andueza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El líder del PP ha indicado que ante un Partido Socialista y un PNV "en la decadencia" solo "queda el PP". Ha añadido que el PSOE lleva "años blanqueando a Bildu" y la "obsesión" del PNV en los últimos años es "ser "más Bildu que Bildu", mientras que el PP "es el único que no está dispuesto a hacer seguidismo a Bildu". "Es que en Euskadi no puede ganar Bildu y no puede ganar Bildu porque sería perder Euskadi, porque sería que todo el esfuerzo y todo el sacrificio del pueblo vasco haya quedado fuera de los principios básicos de este pueblo y que los enemigos del pueblo vasco ganen las elecciones es lo peor que le puede pasar a este pueblo después de todo lo que ha sufrido, como el conjunto de España, después de todo lo que hemos sufrido", ha manifestado. Núñez Feijóo ha indicado que "no pueden ganar los que nos han hecho sufrir", por lo que cree que el PP "es el único que garantiza un gobierno sin radicalismo ideológico y sin extremismo económico". El líder del PP ha añadido que en Euskadi solo hay dos opciones, "el secesionismo en sus diferentes combinaciones, entre el PNV y Bildu y el PSOE que actúa de bisagra en función de lo que le manden en Madrid". En este sentido, ha defendido que "cabe mucho Euskadi en la Constitución y en Estatuto de Gernika. (Habrá ampliación)