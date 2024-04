Feijóo condena el ataque de Irán y acusa al Gobierno de ser "el último" en la defensa de las democracias occidentales

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha condenado "sin matices ni titubeos" el ataque de Irán con drones y misiles perpetrado en las últimas horas contra Israel, y ha acusado además al Gobierno de España de quedar, "otra vez, último en la defensa de las libertades y en la defensa de las democracias occidentales". Feijóo se ha desplazado nuevamente a Euskadi para dar su apoyo al candidato a lehendakari del PP vasco, Javier de Andrés, en un acto desarrollado en el Palacio Euskalduna de Bilbao, que también ha contado con la asistencia de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, la del PP vasco, Esther Martínez, y la presidenta del PP de Vizcaya, Raquel González. En su intervención, el líder de los populares ha subrayado que es su deber "como demócrata y como presidente del primer partido en España" condenar, "sin matices ni titubeos", el ataque de Irán a Israel. "Es nuestro deber decirlo, condenarlo y defender las democracias en el mundo", ha enfatizado. Tras sostener que Irán es "la principal amenaza desestabilizadora en la región de Oriente Medio", ha considerado necesario decir que Irán y Hamás "no pueden tener el amparo de ninguna democracia occidental". "En estos momentos no hay espacios para la vacilación. España debe permanecer al lado de las democracias y sus aliados. España debería de haber condenado de forma firme y de forma determinante cuando empezaron los ataques, y no ser el último país de la Unión Europea en condenar esos ataques", ha lamentado. Por contra, ha valorado que el PP lo condenó "desde el primer instante" y por eso se trata de un partido en el que "se confía en la Unión Europea y en las cancillerías europeas". "Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Canadá... todas las grandes democracias del mundo han condenado el ataque", ha añadido. Asimismo, ha trasladado el apoyo del PP a las tropas españolas desplegadas en la zona y ha incidido en que si España es "una de las grandes democracias del mundo, nuestro lugar es estar con los demócratas, defendiendo los valores occidentales frente a la barbarie". "Ahí estará siempre el Partido Popular. Y lamento que el Gobierno de España otra vez haya quedado de último en la defensa de las libertades y en la defensa de las democracias occidentales", ha zanjado.