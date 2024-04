El Gobierno aclara a ERC que la Ley de Memoria no permite ilegalizar organizaciones nazis, sólo franquistas

El Gobierno ha aclarado a Esquerra Republicana que la Ley de Memoria Democrática abre la puerta a la disolución de entidades que "hagan apología del franquismo", pero "no del Tercer Reich o, en general de la ideología nacionalsocialista". Así ha contestado el Ejecutivo al diputado de Esquerra en el Congreso Francesc-Marc Álvaro Vidal, quien se había interesado por la posibilidad de actuar contra asociaciones como Devenir Europeo por "ensalzar la jerarquía del Tercer Reich y difundir la ideología nacionalsocialista". El diputado de ERC contrastaba en su pregunta el hecho de que en países como Alemania, a diferencia de lo que ocurre en España, esté prohibido hacer apología del nazismo. A este respecto, el Gobierno le recuerda que la Constitución española, a diferencia de la alemana, "no es militante", por lo que "no existe una proscripción constitucional genérica de ninguna ideología". MÁS DE UN AÑO DE RETRASO En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno especifica que la reforma de la Ley Orgánica del Derecho de Asociación que mandata la Ley de Memoria y que tendría que haberse realizado antes del pasado mes de octubre, "se refiere únicamente a la disolución de las asociaciones que hagan apología del franquismo, no del Tercer Reich o, en general, de la ideología nacionalsocialista". El Ejecutivo también recalca que la Constitución establece que las asociaciones sólo pueden ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de "resolución judicial motivada" y añade que el Ministerio del Interior, que regenta el registro de asociaciones, "no tiene conocimiento de actividades de Devenir Europeo o de otras entidades que puedan ser constitutivas de ilícito penal determinante, en su caso, de que la entidad haya de calificarse como asociación ilícita". SE PUEDE DENUNCIAR En todo caso, recuerda al diputado que cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho que pueda ser constitutivo de delito perseguible de oficio, "tiene la obligación legal de ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal" y que el Código Penal sí prevé sanciones por incitación al odio, la violencia y la discriminación. La Ley de Memoria Democrática contiene sendas disposiciones adicionales en las que se prevé, respectivamente la extinción de fundaciones y la revocación de la declaración de utilidad pública de las asociaciones que hagan apología del franquismo, ensalcen el golpe de Estado de 1936 y la dictadura o humillen la dignidad de las víctimas. Y, en concreto, la disposición adicional séptima prevé la modificación de la Ley de Asociación para incluir como causa de disolución "la realización pública de apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales".