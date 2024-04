Carolina Marín: "No ha sido fácil pero estoy muy, muy contenta con este nuevo triunfo"

Redacción deportes, 14 abr (EFE).- Carolina Marín, que este domingo se proclamó campeona de Europa de bádmintón por séptima vez en su carrera al imponerse en la ciudad alemana de Saarbrücken a la escocesa Kirsty Gilmour, se mostró "muy contenta" por su nuevo triunfo y abogó por mejorar su control de los nervios para próximos compromisos.

"No ha sido fácil, especialmente en el segundo set, cuando me he puesto un poquito nerviosa, el foco de atención se me ha ido al marcador, me he puesto tensa y la tarea a veces se me olvida. Son cosas a mejorar y lo haré en los próximos partidos", dijo la onubense tras su éxito.

Explicó que jugar frente a Gilmour, a la que conoce "muy bien" ya que se han enfrentado en numerosas ocasiones, "siempre" es complicado. "Por eso estoy muy contenta por esta victoria que nos llevamos a casa", añadió.

Marín se proclamó campeona de Europa en la ciudad alemana de Saarbrücken por séptima vez en su carrera tras deshacerse en el partido por el título de la escocesa Kirsty Gilmour por 21-11 y 21-18.

La andaluza, que sumó este domingo su tercer torneo consecutivo tras ganar también el All England en Birmingham y el Abierto de Suiza en Basilea, agranda un palmarés que también incluye un oro olímpico en Rio 2016, cuatro campeonatos del mundo, uno oro en los Juegos Europeos y numerosos torneos internacionales; todo ello pese a sufrir dos graves lesiones. EFE

