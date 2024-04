Sumar avisa al PSOE que cuidar la coalición implica "respeto" a sus socios y se desmarca de Sánchez sobre gasto militar

La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, ha advertido al PSOE de que "cuidar" la coalición implica necesariamente el "respeto" a sus socios, ni tampoco entienden que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hable de aumentar el gasto militar cuando la prioridad debe ser elevar el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Por otro lado, ha subrayado que el exministro de Transportes y diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, debe comparecer en la comisión de investigación del Congreso sobre presuntas irregularidades en contratos públicos para comprar material sanitario en pandemia, dado que es manifiesto que tiene responsabilidad política en el caso 'Koldo'. En una entrevista al programa 'Parlamento' de RNE, recogidas por Europa Press, y una vez que Sánchez no anunció la subida del IPREM como le había demandado Sumar, Vidal ha destacado que "cualquier coalición hay que cuidarla", pero sobre todo la actual que conforma el Ejecutivo donde está en juego impulsar medidas para mejorar el futuro de la ciudadanía. Tras incidir en que el IPREM es clave para desplegar ayudas sociales, ha subrayado que subir este indicador es una "obligación" de este Gobierno para que las personas más vulnerables no pierdan poder adquisitivo. "Cuidar a la coalición tiene que ver con eso, tiene que ver con el cumplimiento de un acuerdo de gobierno y tiene que ver con el respeto hacia los socios", ha reafirmado Vidal. Además, ha señalado que más que hablar de aumento de gasto militar, la prioridad debe ser centrar el debate en incrementar salarios y sobre todo en vivienda, que se ha convertido en un "agujero negro" a tenor de los altos precios del mercado. En este sentido, ha admitido que le "sorprendió mucho" que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, despliegue un discurso sobre la base de ofrecer negocio a las promotoras, cuando la situación de la gente requiere una respuesta "a la altura" para conseguir "precios decentes", donde es esencial regular el alquiler vacacional y destinar un 1% del PIB a incrementar el parque público de vivienda. En cuanto a la comisión de investigación en el Congreso, la portavoz adjunta de Sumar ha defendido que es un órgano importante para indagar sobre las personas y organizaciones que se lucraron de forma irregular en los momentos "más terribles" de la pandemia. Y, por tanto, ha reclamado al PP y Vox que entiendan esa relevancia y no conviertan la comisión en un "lodazal". LA PETICIÓN DE CITAR A ILLA Y ARMENGOL, PACTADA CON EL PSOE Respecto a su propuesta de listado, Vidal ha explicado que pactaron con el PSOE los nombres de dirigentes socialistas como el exministro de Sanidad Salvador Illa, la presidenta del Congreso, Francia Armengol, y el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres, estos dos últimos en calidad de expresidentes de Baleares y Canarias. Vidal ha indicado que todos ellos han mostrado su compromiso de dar explicaciones necesarias sobre su gestión, algo que es evidente cuando "no hay nada de esconder". Eso sí, Sumar opina que Ábalos debe acudir a dicha comisión, dado que su antiguo asesor Koldo García parece que es uno de los "mayores corruptores" en la trama que lleva su nombre. De todas formas, ha remarcado que habrá que pactar y acordar entre los grupos un listado para ordenar el trabajo de la comisión. Cuestionado sobre por qué cree que el PSOE no ha pedido la comparecencia de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, como sí ha hecho Sumar, Vidal ha opinado que todas las formaciones se guardan "algunas cartas" hasta que cómo se desarrolla la comisión y cree que los socialistas pueden hacerlo más tarde.