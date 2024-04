IU aplaza la decisión definitiva sobre si ir con Sumar a las elecciones europeas después de los comicios vascos

IU pospone su decisión definitiva sobre si acepta la propuesta de Sumar para concurrir juntos a las elecciones europeas a la celebración de una Coordinadora Federal, su máximo órgano de dirección, para la semana del 25 de abril, es decir, después de los comicios vascos. Así lo ha decidido la Ejecutiva de IU, que se ha reunido con carácter de urgencia este viernes y con carácter ampliado junto a coordinadores autonómicos, y cuya principal conclusión es que la propuesta de Sumar es "incompleta", dado que se habla de ubicarlos en los primeros puestos pero "sin concretar" aspectos esenciales a nivel político y organizativo. Todo ello después de que ayer se confirmara que los 'comunes' tendrán el segundo puesto, que ostentará el exdiputado Jaume Asens, de la lista a los comicios comunitarios mientras que Compromís dispone de la tercera plaza y Más Madrid el quinto, teniendo que elegir ambos sus representantes en la candidatura. Según fuentes conocedoras de la negociación, la oferta trasladada por Sumar a IU consiste en cederle el cuarto puesto de la candidatura, aunque desde esta formación no dan por confirmado ese extremo. La determinación de IU de posponer si concurre con Sumar o se descuelta de la candidatura a las elecciones europeas implica que el proyecto que lidera Yolanda Díaz no pueda cerrar definitivamente la tensión suscitada con los partidos para definir los puestos de la listas al 9J en el tramo final de la campaña a las elecciones vascas, donde se juega tener representación parlamentaria. Precisamente mañana la vicepresidenta segunda participa este sábado en uno de los mítines centrales de la candidatura de Sumar a en Euskadi, para arropar a su cabeza de lista Alba García. Este proceso negociador ha generado tensiones entre Sumar y sus distintos aliados. Por ejemplo, Compromís advirtió de que concurriría con o sin la formación a los comicios europeos y condicionó su presencia en la coalición a tener la tercera plaza, aspecto que logró. Por parte de Más Madrid, admitió ayer dificultades en la negociación y puso en valor su generosidad al aceptar el quinto puesto de la candidatura. SUMAR: LAS NEGOCIACIONES DE LISTAS SIEMPRE SON DIFÍCILES Desde Sumar admiten que la negociación para las listas europeas siempre genera fricciones entre las organizaciones, máxime en un espacio tan plural como la actual confluencia de izquierdas, y consideran que los partidos deben entender que es necesario un esfuerzo para encajar a todas las organizaciones en puestos de salida que son limitados. Así, desgranan que los partidos no pueden pretender aspirar a posturas de máximos y que en su caso han priorizado ubicar a las formaciones, renunciando a tener cuota entre el puesto segundo y quinto, y planteando a una cabeza de lista independiente aceptada por sus aliados, en referencia a la hasta ahora directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado Estrella Galán. LA MILITANCIA DE IU SE PRONUNCIARÁ Tras la reunión de su dirección, IU ha emitido un comunicado en el que expone, a tenor de la propuesta incompleta desde Sumar, la necesidad de "concretar el resto de elementos" para tomar una "decisión definitiva". Con ello, desliza su voluntad de seguir negociando. Asimismo, la dirección federal remitirá al conjunto de las federaciones territoriales de IU la información sobre la propuesta de acuerdo para que se debata con las bases de la formación. Una vez finalizada esa fase, convocará la Coordinadora Federal la semana del 25 de abril para votar su posición final sobre si concurrir con Sumar. La Ejecutiva también manifiesta que mientras que se organizan los debates, se seguirá concretando los detalles del acuerdo para que el conjunto de la "militancia disponga de toda la información necesaria para tomar la mejor decisión". "La importancia de las elecciones europeas para el pueblo español y para contraponer un proyecto que conquiste derechos en vez de retroceder a tiempos de austeridad y recortes, hace imprescindible la presencia de la izquierda transformadora en el Parlamento europeo y la articulación más sólida en nuestro país", finaliza el comunicado de IU. COMUNES Y COMPROMÍS, POR DELANTE DE IU Ayer, sectores de la organización manifestaban su malestar por la posición que ofertaba Sumar a IU en esta candidatura, cuando se pidió al inicio de la negociación el número dos, y por conocer por medios de comunicación parte de los acuerdos. La formación tiene como su principal candidato a estos comicios al actual eurodiputado Manu Pineda y había demandado, como fuerza de peso estatal, estar lo más arriba posible y visualizar, de esta forma, el claro componente de izquierda de la lista de Sumar. No obstante, se ha confirmado que dos fuerzas estatales como los 'comunes' y Compromís estarán por delante de IU en la lista a las europeas, que encabezará Estrella Galán a propuesta de Sumar, y que se referencian con los verdes a nivel europeo.