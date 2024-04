Illa (PSC): "No quiero un Govern de vetos, no quiero vetar a nadie, quiero tender la mano"

El candidato del PSC en las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha defendido este sábado una Generalitat sin vetos, sino que prefiere "tender la mano" tras los comicios del 12 de mayo. "No quiero un Govern de vetos, no quiero vetar a nadie, quiero tender la mano", ha reivindicado el socialista en declaraciones a los medios en Igualada (Barcelona). A su juicio, la fórmula para avanzar es la colaboración entre las administraciones y con la ciudadanía, y "colaborando se consiguen muchas más cosas que confrontando", además de priorizar los acuerdos por encima de los vetos. Por eso, ha reiterado que Cataluña necesita una tercera gran transformación y dejar de "poner énfasis en las divisiones de los catalanes" y en enfatizar lo que une. "Basta ya de azuzar divisiones. Vamos a poner el acento en aquel sustrato común que nos hace sentir parte de la misma comunidad, en aquello que nos une, no en aquello que nos separa", y ha prometido priorizar los servicios públicos. AMNISTÍA Al ser preguntado por la amnistía, Illa ha respondido que su posición es "la de unir, para pasar página, cerrar una etapa y abrir otra". "Creemos que todo aquello que sirva para abrir una nueva etapa, para normalizar a nivel de las instituciones lo que ya es normal en las calles de Cataluña, es positivo", ha añadido. Además ha hecho hincapié en que no apoyarán todo aquello que quiera dividir, en alusión implícita al referéndum: "Nos parece que es equivocado".