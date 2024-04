Enrico Onofri: "Nada cambia en mi alma, ya sea con la batuta o con el arco en mis manos"

Madrid, 13 abr (EFE).- El director y violinista italiano Enrico Onofri (Ravenna, Italia, 1967), que compagina las dos facetas en su grupo Imaginarium Ensemble, considera que desarrolla ambas actividades con la misma intensidad: "Nada cambia en mi alma, ya sea con la batuta o el arco en mis manos".

Onofri, una de las figuras más notables del mundo de la música barroca, se define a sí mismo en una entrevista a EFE con motivo del concierto que ofrecerá en el Auditorio Nacional el próximo 24 de abril como un músico "historicista" amante de las técnicas barrocas sin las que "no se pueden entender las técnicas de siglos posteriores".

El italiano, que basó el inicio de su carrera en el período barroco, valora esta decisión como una forma de aprender a interpretar la música clásica: "Cuanto más te adentras en el pasado, más tienes que aprender para entender las partituras", y considera las técnicas clásicas y barrocas como "algo fundamental".

También recuerda el momento en el que el compositor y director catalán Jordi Savall (1941) le ofreció ser concertino en la Capella Reial cuando aún era estudiante. Asegura que le enseñó a "respetar" a las partituras y a "contar algo y emocionar", más que hacer "arqueología" musical.

El director y violinista participa como director artístico asociado en la orquesta austro-húngara Haydn Philarmonie, y considera su trabajo allí como una "vuelta a casa" al pertenecer a la escuela del violinista húngaro Sandor Végh.

Onofri visitará Madrid al frente de la orquesta Austro-húngara Haydn Philarmonie y trabajará por primera vez junto al clarinetista suizo Reto Bieri, que interpretará el 'Concierto para clarinete y Orquesta en la menor'.

Además, el programa incluye la sinfonía 'Júpiter' de Mozart, una pieza que el director italiano define como "un viaje espiritual entre el sonido y la luz, más allá de la propia música" y la sinfonía 'El Milagro' de Haydn, a la que considera como una obra "perfecta para describir sus características" como compositor y la califica como "un milagro en sí misma".

"Si alguien me preguntara qué notas me gustaría escuchar justo antes de morir, sin duda diría que el último movimiento de la Júpiter, y ya no me importaría si hubiera algo después de la muerte o no", asegura.

La Orquesta Austro-Húngara Haydn Philarmonie, que en esta ocasión dirigirá Onofri, ha actuado en escenarios de la talla del Musikverein de Viena o la Filarmónica de Berlín. Su interpretación del 'Concierto para Clarinete' de Mozart, además, les ha hecho merecedores del premio Diapason D'Or. En esta cita en el Auditorio Nacional.

El director cuenta con una dilatada experiencia que se inició como concertino y solista de violín. En 2000 fundó la orquesta Ensemble Imaginarium compaginando su faceta de director y solista.

Esta cita del ciclo 'Viena en Madrid' pone fin a una temporada en el Auditorio Nacional que ha contado con interpretaciones de obras de Bach, Vivaldi o Strauss, y músicos como el violinista austro-búlgaro Mario Hossen, vocalistas como Benedikt Kristjánsson y Günter Haymer, o directores como Heinz Ferlesch, además de la visita de una versión reducida de la Orquesta Filarmónica de Viena, que interpreta anualmente el 'Concierto de año nuevo' en la capital austríaca. EFE

