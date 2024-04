Aina Calvo, secretaria de Estado de Igualdad: "Seguiremos esforzándonos para que no haya ni una víctima más"

La secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Aina Calvo, junto a la secretaria de Organización del PSOE Canarias, Nira Fierro, ha inaugurado hoy sábado la segunda edición de la Escuela Feminista Belarmina Martínez González, un espacio de reflexión en el que se ha abordado la agenda feminista que trata de llevar "con ahínco" el Gobierno de España. En declaraciones a los medios antes de la apertura del acto, que ha tenido lugar en la sede de la Agrupación Socialista de La Laguna (Tenerife), la secretaria de Estado señaló que el PSOE siempre ha combatido la violencia de género desde sus orígenes, con propuestas normativas como la Ley contra la Violencia de Género y el Pacto de Estado suscrito por todos los grupos parlamentarios en 2004. "No hemos dejado de trabajar desde entonces y seguiremos trabajando y esforzándonos para que no haya ni una víctima más", afirmó Aina Calvo, que quiso recordar que el próximo martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá una sesión extraordinaria del Observatorio Estatal de la Violencia de Género, en la que se analizará la situación actual y cómo mejorar el sistema de protección y prevención, de atención a las víctimas y las tareas de sensibilización. Calvo indicó que esta tarea va unida también a la de sensibilizar y cogedura a los niños y niñas sobre la igualdad efectiva de mujeres y hombres, a la necesidad de combatir el hecho de que por cada diez mujeres que dejan su carrera profesional para cuidar a alguien lo hace un solo hombre o el hecho de que el 90% de los contratos parciales en España son mujeres y no hombres. La secretaria de Estado sostuvo que aún queda una agenda muy importante por recorrer para hacer más iguales a hombres y mujeres en nuestro país, pues considera que los permisos parentales entre hombres y mujeres, la posibilidad de tener un ingreso mínimo vital reforzado, si bien hacen que las mujeres tengan mayor capacidad de libertad y autonomía, "siguen siendo insuficientes". Aina Calvo incidió en que los recortes en igualdad, la desaparición de Concejalías de Igualdad o la merma en los presupuestos respecto a esta materia son un mensaje más propio de "campaña publicitaria" y una "manipulación negacionista" de esa problemática. Añadió que todo esto "impide tener herramientas de lucha y de combate frente a la violencia estructural", por lo que llamó a hacer una reflexión al respecto. Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE Canarias, Nira Fierro, resaltó que el Partido Socialista es una organización feminista que tiene retos "inaplazables", como acabar con la prostitución o la pornografía, y que ha vuelto a ponerse al frente del Ministerio de Igualdad -en manos de Podemos en la Legislatura anterior-, que era "una expectativa y una esperanza para las mujeres socialistas". ESPACIO DE DEBATE Y APRENDIZAJE Nira Fierro también destacó la celebración de la Escuela Feminista como espacio de debate, aprendizaje y pensamiento, especialmente en Canarias por sus datos de casos de violencia de género, y añadió que este encuentro ha de servir para reforzar las acciones políticas públicas para erradicar la violencia machista y lograr la plena igualdad. En este sentido, quiso recordar que el PSOE Canarias ha sido "absolutamente contundente" con el Gobierno actual, que "ha recortado en sus primeros presupuestos los fondos del Instituto Canario de Igualdad", una cuestión que considera "inaceptable", y afirmó que el Partido Socialista "va a seguir poniendo el dedo en aquellas cuestiones que tienen que ver con las mujeres".