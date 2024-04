Abascal insiste en que la ILP para regularizar personas extranjeras es "una gigantesca estafa a los españoles"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado a PP, PSOE, PNV y EH Bildu de esperar a que se celebren las elecciones vascas para aprobar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de más de 500.000 personas extranjeras en España, que sólo cuenta con el voto en contra de Vox, porque consideran que "es una gigantesca estafa a los españoles". "Señalamos directamente al PP, al PSOE, al PNV y a Bildu, porque son cómplices de esa regularización que va a hacer muchísimo daño a la sociedad vasca", ha asegurado. Abascal ha participado este viernes en la carpa informativa de Vox en la localidad alavesa de Nanclares de Oca, antes de participar en un mitin con la cabeza de lista por Álava, Amaia Martínez. El dirigente de Vox ha recordado que este pasado jueves ha participado en el inicio de la campaña electoral de Cataluña, donde ha denunciado el "teatrillo fake, la pelea ficticia entre las fuerzas políticas de Cataluña, fundamentalmente las fuerzas separatistas como Junts y Esquerra y el PSC, que han convocado elecciones anticipadas, pero que después pactan en Madrid, sostienen el gobierno de Madrid". "Creemos que es un insulto a los ciudadanos y por desgracia, esa pelea ficticia y de cara a la galería entre algunos partidos políticos, se ha extendido también a la política nacional", ha insistido. En este sentido, ha criticado que "el PP y el PSOE, bajo cuerda, por debajo de la mesa, han pactado las comisiones de investigación de la corrupción de las mascarillas" y finalmente "no llaman a determinadas personas a comparecer en esas comisiones para no molestarse demasiado". "Vemos que el Partido Popular y el Partido Socialista siguen con su intento de repartirse el gobierno de los jueces, de una manera vergonzosa", ha añadido. También ha hecho referencia al acuerdo alcanzado este pasado martes en el Congreso para tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de más de 500.000 personas extranjeras en España, con 310 votos a favor y los 33 en contra de Vox. En este sentido, ha denunciado que PP y PSOE "han vuelto a coincidir, después de muchísimas peleas entre ellos, con la inexcusable ayuda de muchas fuerzas políticas vascas --fundamentalmente del PNV y de Bildu-- para legalizar a 500.000 personas que han entrado ilegalmente en España". Abascal cree que se lanza "un mensaje terrible a los españoles honrados que cumplen la ley y a las personas que emigran y que cumplen con las leyes, que vienen con un contrato de trabajo, que hacen todo el papeleo necesario, y que son también las principales perjudicadas por ese tipo de regularizaciones masivas". "No vamos a callar ante determinados teatros, ante tantas trampas que hacen tanto daño a la sociedad", ha subrayado. En el caso de la regularización, ha explicado que "intentaron que no se votase esta semana" porque "no querían que se votase en mitad de una campaña electoral". "No les preocupa el daño que hace a la sociedad la inmigración ilegal en forma de delincuencia en muchos sitios, de inseguridad, de degradación de servicios públicos, de degradación de la atención sanitaria; lo que les preocupa es la imagen que dan en una campaña electoral", ha criticado. El presidente de Vox cree que "quieren que pasen las elecciones para aprobar las regularizaciones", ya que "es una gigantesca estafa a los españoles, a los vascos", que su partido va a denunciar. "Señalamos directamente al Partido Popular, al Partido Socialista, al PNV y a Bildu, porque son cómplices de esa regularización que va a hacer muchísimo daño a la sociedad vasca", ha reiterado. AGRESIÓN EN PONFERRADA Preguntado por la agresión que ha sufrido el exalcalde de Ponferrada (León) y presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, a las puertas de la sede socialista en esta localidad, Abascal cree que "el PSOE no tiene derecho a hablar de la violencia" porque "pacta con la violencia de Bildu, amnistía la violencia y alienta la violencia". Además, cree que el PSOE "siempre tiene un incidente, unos sobres con balas, un lío para la campaña electoral" y ha criticado que cuando miembros de Vox han denunciado agresiones, "el PSOE no ha dicho nada". "Nosotros no vamos a perder ni un minuto en ser cómplices de un partido que ha traído la violencia y el odio a España. El Partido Socialista en estos momentos cree que la mejor política es fotografiarse con los muertos, con los cadáveres de españoles que murieron en una terrible guerra civil", ha concluido.