Pradales (PNV) llama a los vascos a reflexionar ya que "puede estar en riesgo nuestro bienestar y calidad de vida"

El candidato del PNV a lehendakari y cabeza de lista por Vizcaya, Imanol Pradales, ha realizado un llamamiento a reflexionar ya que el próximo 21 de abril "puede estar en riesgo nuestro bienestar y calidad de vida". Asimismo, ha pedido empleos calidad para los jóvenes y ha realizado un llamamiento a la empresa vasca para que "se tome muy en serio cuidar a la cantera" En una entrevista en Radio Popular, recogida por Europa Press, el aspirante jeltzale se ha referido así a la celebración el próximo día 21 de las elecciones autonómicas vascas. Tras considerar que este viernes empieza "la campaña de verdad", tras acabar las celebraciones por la victoria del Athletic en la final de la Copa del Rey, ha incidido en que se entra en "la semana definitiva". Por ello, ha realizado un "llamamiento" a la ciudadanía a "preocuparse" de lo que está en juego el 21 de abril. "Puede estar en riesgo nuestro bienestar y calidad de vida. Hay que preocuparse de lo que proponemos y decimos los partidos políticos. Es muy importante votar, atender los mensajes de cada partido y hacer una reflexión serena", ha afirmado, para añadir que los comicios son "muy importantes para el futuro de las personas de este país". En este contexto, se ha mostrado orgulloso de la trayectoria del PNV al frente de las instituciones y ha subrayado que "nosotros hemos construido Euskadi los últimos 40 años, paso a paso, con una visión abierta y contando con todas las personas". "Estamos orgullosos de lo que hemos hecho. Euskadi ha avanzado e ido a mejor... tenemos un millón de personas trabajando, una tasa de paro del 6,3%, casi pleno empleo, tenemos industria muy avanzada, hemos superado la lacra de ETA y la violencia. Estamos mucho mejor de lo que estábamos, Euskadi ha ido a mejor, pero eso no significa que vaya a ir a mejor a futuro; dependerá de las decisiones que tomemos", ha sostenido. De este modo, ha incidido en que se vive un momento "muy importante para decidir hacia dónde va el modelo de sociedad". "Está entre dos opciones que no tenemos el mismo modelo y es lo que hay que intentar comparar", ha asegurado en relación al proyecto de PNV y EH Bildu. Por otro lado, en materia de vivienda ha defendido que los jóvenes apuesten libremente por el alquiler o la compra y ha propuesto, entre otras medidas, la construcción de 7.000 viviendas de alquiler social durante la próxima legislatura y aumentar los límites de renta para acceder a ayudas públicas. En lo que respecta a la compra de inmuebles ha planteado avales públicos y ha resaltado que el PNV mantendrá, "con uñas y dientes, la deducción por vivienda que EH Bildu quiere quitar" y que supone alrededor de 2.000 euros por persona. Asimismo, ha apostado por mejorar la calidad del empleo, especialmente en el caso de los jóvenes. "La gente joven es la cantera y está muy bien formada. Ahora lo que toca es que puedan cumplir sus sueños y para eso a la cantera hay que pagarla bien y darle un empleo de calidad. Hago un llamamiento a la empresa vasca para que se tome muy en serio cuidar a la cantera", ha reclamado. OSAKIDETZA En lo que respecta a Osakidetza, ha sostenido que para él supone "la máxima prioridad". A su juicio, Euskadi cuenta con "un muy buen sistema de salud", aunque ha abogado por "bajar las listas de espera a niveles de antes de la pandemia". Asimismo, ha planteado a todos los partidos políticos que no jueguen con el Sistema Público de Salud de tal modo que hay que "curar sus heridas, pero cuidándolo". "Vamos a hacer de esto un pacto de país... vamos a volver a poner Osakidetza donde estaba", ha añadido. Por último, ha defendido que hay que "decir sí a la transición energética y ecológica" ya que existe el "calentamiento global y el cambio climático". "Hay que tomárselo muy en serio porque no hay plan B y hay que pensar en los que vienen detrás. Hay que apostar por la descarbonización, sustituyendo combustibles fósiles por energías renovables. Hay que hacer las cosas con ambición, paso a paso", ha indicado. No obstante, ha advertido que "todas las energías y tecnologías son necesarias" de tal forma que "necesitamos un poco de todo". "Hay que hacer apuestas como país porque si no perderemos ese tren pero hacerlo de la mano de la industria. Hay algunas empresas que no se pueden descarbonizar de la noche a la mañana... Me preocupan esos discursos que piden electrificar todo ya. Igual ponemos en riesgo el empleo de miles de personas y nos cargamos la industria de este país", ha alertado.