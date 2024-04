Mazón dice que Consell estudiará cualquier propuesta del Gobierno para intervenir en el alquiler pero rechaza los topes

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha señalado, sobre la posible intervención del Gobierno en zonas tensionadas por el precio de los alquileres, que el Ejecutivo autonómico estudiará "como siempre todo lo que pueda contribuir a la estrategia de vivienda", aunque ha insistido en el rechazo a fijar límites de precios. Así se ha pronunciado, a preguntas de los medios tras participar en Valencia Silicon Forum, después de que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, dijese este jueves que desde el Gobierno central se ejercerán "todas las competencias" y, en cumplimiento de la Ley de Vivienda, intervendrán en las zonas tensionadas si es necesario aunque las autonomías no lo hagan. Mazón ha señalado que su opinión sobre esta posible actuación del Ejecutivo central "depende de en qué vaya a intervenir" y ha indicado que la Comunitat Valenciana no ha recibido ninguna comunicación oficial con información al respecto. El 'president' ha señalado que "durante ocho años no ha habido ni una sola vivienda pública especial entregada a ningún ciudadano de la Comunitat Valenciana por parte de la Generalitat" y que la Comunitat Valenciana se encuentra "la última de España en el ranking" de vivienda pública. En contraposición, ha expuesto que ahora el actual Consell ha puesto en marcha el Plan Vive, que "ya está convirtiéndose en realidad con las cesiones directas de ayuntamientos"; ventajas fiscales, desgravaciones, una "eliminación de burocracia" y está tramitando en estos momentos a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) los nuevos avales para jóvenes. "A partir de ahí", se estudiará cualquier "aportación" del Gobierno central, pero al Consell "topar los precios de alquileres no parece una buena idea" porque considera que hay que centrarse en "mejorar la oferta y hacerla con precios asequibles".