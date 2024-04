Iglesias cree que Podemos "está volviendo" y es la izquierda que "cambia cosas", frente a la que "no sirve para nada"

El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha considerado que Podemos "está volviendo" y los ciudadanos se empiezan a "dar cuenta de cuál es la izquierda que puede cambiar algunas cosas", frente a la "izquierda amable". Asimismo, ha apuntado que, para ser "una izquierda bien tratada", hay que "asumir ser una izquierda que no sirve para nada", en referencia a Sumar aunque sin citarla. En un acto electoral en Bilbao, donde ha apoyado la candidatura de Miren Gorrotxagi a las elecciones vascas del próximo 21 de abril, ha lamentado el trato que recibe Podemos, al que han intentado "reventar", y ha añadido que, para ser "una izquierda bien tratada como la de Carrillo y Sartorius" o que "reciba mimos mediáticos", lo que tiene que hacer es asumir aspectos como que "los aliados en el bloque de gobernabilidad privilegiados no son ERC y EH Bildu, son el PNV y CiU". "Asumir que no se puede criticar el poder mediático, que hay que ser en última instancia un apéndice del PSOE, que hay que decir que la visita de la OTAN en Madrid se recibe con alegría y regocijo, que es legítimo enviar armas a Ucrania, que hay que ser una izquierda que no sirve para nada", ha señalado. Según ha indicado, "o sois eso o si no acabaréis como Irene Montero y Pablo Iglesias, con fascistas en la puerta de vuestra casa, con jueces persiguiendoos, con periodistas diciendo que tenéis cuentas en Granadinas. ¿Qué queréis ser: una izquierda respetada, amable, una izquierda que no sea permanentemente objeto de violencia o queréis acabar como esos desgraciados, a los insultan, a los que amenazan?". En palabras del anterior coordinador de Podemos, "es duro lo que nos han hecho y claro que nos han dejado en una posición más débil, y claro que fracturar nuestro espacio político nos ha hecho daño". En todo caso, se ha mostrado convencido de que, "en los últimos tiempos, en los últimos meses, en las últimas semanas, se nota que Podemos está volviendo y que la gente se empiece a dar cuenta de cuál es la izquierda que puede cambiar algunas cosas".