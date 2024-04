Gamarra coincide con Ayuso en que Hamás no puede salir "fortalecida" del reconocimiento de Palestina como estado

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha coincidido este viernes con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en que "evidentemente" una "banda terrorista" como Hamás no puede salir "fortalecida" del reconocimiento de los dos Estados. De hecho, ha afirmado que quien no esté de acuerdo con eso, "de demócrata tiene bastante poco". Así se ha pronunciado después de que, en la presentación de 'El Liberal', portal económico del medio digital 'The Objective', Ayuso haya acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "premiar" a Hamás con el reconocimiento del Estado palestino. En una rueda de prensa en la sede del PP, Gamarra ha asegurado que la posición del PP "quedó muy clara" en el debate celebrado el miércoles en el Pleno del Congreso. Allí Alberto Núñez Feijóo defendió la solución de los dos Estados y enmarcó el reconocimiento de Palestina en un proceso negociador y junto a "más países con peso". "La posición del PP es que haya dos estados, pero siempre dentro del reconocimiento internacional, como no puede ser de otra manera, España no puede ir por libre", ha dicho Gamarra, que ha añadido que ese reconocimiento debe producirse además "en un contexto y en unas condiciones determinadas". "EL QUE NO ESTÉ DE ACUERDO, DE DEMÓCRATA TIENE POCO" Al ser preguntada expresamente por las palabras de Ayuso acusando a Sánchez de "premiar" a Hamás con el reconocimiento del Estado palestino, Gamarra ha respondido: "Creo que claramente a lo que se estaba refiriendo la presidenta Ayuso es que evidentemente, quien no puede salir fortalecido de una declaración de los dos Estados, de ese reconocimiento, es una banda terrorista como es Hamás". Según Gamarra, esto es algo que "nadie lo puede cuestionar, sino todo lo contrario", tiene que "estar de acuerdo". "El que no esté de acuerdo con eso, evidentemente, de demócrata, tiene bastante poco", ha manifestado". "ABANDONADAS" A LAS FUERZAS ARMADAS Dicho esto, la secretaria general del PP ha asegurado que al PP le "llama la atención" la "preocupación" que tiene Sánchez sobre la situación en Oriente Próximo mientras tiene "abandonadas" a las Fuerzas Armadas en España. "Mientras todos los países europeos y los miembros de la OTAN lo que piden es que se incrementen los presupuestos en materia de defensa, pues aquí lo que tenemos es a un presidente del Gobierno que, como sus socios le dicen que ni un euro para defensa, pues no cumple estas exigencias y no refuerza los presupuestos de Defensa", ha manifestado.