Rueda, investido presidente por segunda vez con el "sí" del PPdeG: "Quiero hacer este camino juntos"

Alfonso Rueda Valenzuela (Pontevedra, 1968), quien en mayo de 2022 se convirtió en el sexto presidente autonómico de Galicia, ha sido investido por segunda vez este jueves con el "sí" de los 40 diputados que componen el Grupo Popular en el hemiciclo gallego. Enfrente, obtuvo el "no" ya avanzado de 34 parlamentarios que ocupan las bancadas de la izquierda --25 del BNG y nueve del PSdeG--, mientras que Armando Ojea (Democracia Ourensana) optó por la abstención. Tras un debate que empezó el martes y en el que hubo ofertas cruzadas de pactos con pocos visos de éxito, Rueda ha garantizado que la suya --puso sobre la mesa una propuesta de acuerdo por la industria y la energía, y apeló a hablar de otros asuntos "importantes"-- va "absolutamente en serio" y ha puesto el foco en la oposición. "Espero que se den cuenta de que, después del veredicto electoral, lo que toca es remar todos juntos", ha sentenciado. Mientras Armando Ojea (Democracia Ourensana) justificó su abstención en base a que fiscalizará sus pasos políticos en relación a Ourense, Ana Pontón (BNG) y José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG) se han ajustado a la hoja de ruta prevista: han censurado las políticas populares, al tiempo que instaban a Rueda a "ejercer como presidente", y han tratado de situar su "alternativa" en primer plano con sus propias ofertas de acuerdo. Así, Rueda ha apelado a la confianza (aunque solo obtuvo la de los suyos, sin sorpresas sobre el guión habitual) y ha repasado sus compromisos electorales, ahora sellados en sede parlamentaria, mientras pedía a la oposición actuar "con responsabilidad" en esta XII Legislatura. Él ha concluido con una promesa, ser "el presidente de todos los gallegos", reivindicar lo que sea necesario al Gobierno "en defensa del interés" de la Comunidad, y un mensaje añadido: "Quiero hacer este camino juntos, con humildad, con firmeza y por Galicia". LAPSUS DE UN DIPUTADO POPULAR Por orden alfabético, y tras comenzar por sorteo por la nacionalista Rosana Pérez, todos los diputados presentes en la Cámara gallega se fueron pronunciando desde sus escaños llamados por la secretaria de la Mesa del Parlamento, la exconselleira Ethel Vázquez. Incluso hubo espacio para el lapsus: el del diputado popular Rubén Lorenzo, quien dijo que 'no' a Rueda por error y se corrigió inmediatamente. Rueda ha recibido el saludo de Besteiro y de Pontón, así como de los miembros de su actual Gobierno, además de un gran aplauso de todos los diputados de su Grupo Parlamentario. COMUNICACIÓN AL REY Ahora, el jefe del Legislativo gallego, Miguel Santalices, cumplimentará el siguiente trámite y enviará, según fuentes consultadas por Europa Press, una comunicación telemática oficial de su elección parlamentaria al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esta misma jornada. Ya el sábado, Rueda tomará posesión de su cargo. Si sigue la pauta de su primera vez, tras el relevo de Feijóo, optará por el juramento (en el año 2022 lo hizo sobre el Estatuto de Autonomía). Lo que no repetirá es escenario, ya que ha decidido cambiar el Parlamento por el entorno de San Domingos de Bonaval, donde se encuentra el Panteón de Galegas e Galegos Ilustres. Ya el domingo desvelará los integrantes del que será considerado su primer gobierno 'propio', al ser el que diseña tras pasar por las urnas, donde el 18 de febrero revalidó la mayoría absoluta (quinta consecutiva del PPdeG desde que Feijóo recuperó la Xunta en el año 2009). Si se cumplen los precedentes, el lunes tomarán la posesión los conselleiros y se realizará la primera foto de familia del nuevo Consello de la Xunta.