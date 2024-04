Temas del día de EFE España del miércoles 10 de abril de 2024

VIOLENCIA MACHISTA

Barcelona - Los Mossos investigan la muerte de una mujer y sus dos hijos en El Prat de Llobregat (Barcelona), cuyos cuerpos han sido hallados en su domicilio después de que el padre se suicidara, en lo que parece un nuevo caso de violencia machista.

SÁNCHEZ EXTERIORES

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles en el Congreso para explicar las relaciones con Marruecos y exponer su posición ante la guerra en Gaza, justo antes de emprender el viernes una nueva gira europea para recabar apoyos al reconocimiento del Estado palestino que defiende el Ejecutivo.

(La comparecencia comienza a las 9:00 horas)

CASO KOLDO

Madrid - La comisión que investiga el caso Koldo en el Senado se reúne para acordar el plan de trabajo en sus indagaciones sobre la trama que afecta al exasesor del exministro José Luis Ábalos y establecer una primera relación de las comparecencias, entre las que se dan por seguras las del propio Ábalos y Koldo García y la del exministro de Sanidad Salvador Illa propuestos por el PP.

CASO RATO

Madrid - Tras casi cuatro meses y 40 sesiones de juicio, la Audiencia Provincial de Madrid comienza el interrogatorio al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, para quien la Fiscalía pide más de 70 años de cárcel por varios delitos, entre ellos once contra la Hacienda Pública, en el marco de la causa por el origen de su fortuna.

(El juicio comienza a las 10:00 horas)

ELECCIONES VASCAS (ANÁLISIS)

Bilbao - El PNV y EH Bildu defienden el "reconocimiento nacional" de Euskadi en sus programas para las elecciones vascas del 21 de abril, si bien no aluden a la independencia, una aspiración que ha ido perdiendo fuerza con el paso del tiempo, según todas las encuestas. Ernesto Martínez.

(A las 13:00 horas el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hace público un sondeo sobre las elecciones vascas)

JOSÉ ANTONIO ARDANZA

Vitoria - El lehendakari José Antonio Ardanza, fallecido este lunes a los 82 años, recibe el último adiós con una capilla ardiente en Ajuria Enea y un funeral en su localidad natal de Elorrio, en una jornada en la que el PNV ha suspendido su campaña electoral en señal de luto.

(A las 9:30 horas el lehendakari, Iñigo Urkullu, recibe el féretro de José Antonio Ardanza y a su familia. La capilla ardiente estará abierta de 10:00 a 14:00 horas. El funeral es a las 19:00 horas)

AHORRO FAMILIAS

Madrid - El Banco de España publica la riqueza financiera de las familias españolas al finalizar 2023, entendida como la diferencia entre los ahorros que guardan y las deudas que acumulan, un indicador que lleva dos trimestres consecutivos por encima de los dos billones de euros.

(Los datos se publican a las 10:00 horas)

INMIGRACIÓN CANARIAS

Las Palmas de Gran Canaria - Para la persona que decide emigrar en condiciones precarias cruzando el mar en patera, cayuco o neumática, tener un teléfono móvil es tener un tesoro. Y no por su coste, sino porque es una herramienta que aumentará las posibilidades de supervivencia y con la que podrá contactar con su familia para avisarles que está bien, si logra llegar. María Rodríguez.

CONFERENCIA OCÉANOS

Barcelona - La Conferencia sobre el Decenio de los Océanos, promovida por la Unesco, reúne a más de 1.500 miembros de gobiernos, sectores marítimos, oenegés y sociedad civil para analizar los logros obtenidos en la protección de los mares y establecer prioridades para los próximos años, en el marco de la salud de los ecosistemas y el desarrollo sostenible.

(Inauguración a las 9:30 horas)

BIODIVERSIDAD INVESTIGACIÓN

Madrid - Investigadores de centros y universidades de cinco países -España, Suiza, Portugal, Francia y Estados Unidos- han evaluado el impacto que causan en Europa las especies invasoras sobre los servicios que prestan los ecosistemas -como la retención del suelo o la provisión de alimentos y madera- y este miércoles publican el resultado de su trabajo en la revista Nature Communications.

(Información embargada hasta las 11:00 horas)

CINE AITANA

Madrid - Aitana presenta la película 'Pared con pared', una versión de la comedia romántica francesa 'Tras la pared', que coprotagoniza junto a Fernand Guallar, dirigida por Patricia Font y que se estrena en Netflix el próximo viernes, 12 de abril.

('Photocall' a las 10:00 horas)

MODA 080

Barcelona - Firmas con la experimentación de otros lenguajes aplicados a la moda como hilo conductor, desde Larhha a Jnorig pasando por Martín Across y Compte Spain, protagonizan el segundo día de desfiles de la 080 Barcelona Fashion.

(12:30 h. Larhha; 14:00 h. Compte Spain; 16:00 h. Martín Across; 17:30 h. The Label Edition; 19:00 h. Txell Mirasy 20:30h. Jnorig)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Madrid.- SÁNCHEZ EXTERIORES.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el pleno del Congreso para dar cuenta de los últimos consejos europeos referidos a la guerra de Gaza y de las relaciones de España con Marruecos.

Madrid.- GOBIERNO LEGISLATURA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde en la sesión de control en el Congreso a una pregunta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre si su presencia se debe exclusivamente a los intereses generales de los españoles. Sánchez también responde una pregunta de UPN sobre sus socios de Gobierno.

(La sesión de control comenzará tras la comparecencia de Sánchez en el hemiciclo que se prolongará varias horas).

(La sesión de control comenzará tras la comparecencia de Sánchez en el hemiciclo que se prolongará varias horas).

09:00h.- Madrid.- CASO KOLDO.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, responde en la sesión de control en el Congreso a una pregunta de la diputada del PP Laura María Lima sobre si cree que cumple con los estándares éticos exigibles a un ministro del Gobierno de España.

09:00h.- Madrid.- CONTRATOS PANDEMIA.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, responde en la sesión de control en el Congreso a una pregunta de la portavoz de Vox, Pepa Millán, sobre si va a explicar el Gobierno el papel de Begoña Gómez en los contratos públicos; y otra de la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo sobre cuál es el conflicto entre España y Cataluña.

09:00h.- Madrid.- PRESUPUESTO CONGRESO.- El pleno del Congreso vota el informe acerca del cumplimiento del presupuesto de la cámara correspondiente a 2022.

09:00h.- Madrid.- LEY AMNISTÍA.- El Pleno del Senado debate la propuesta del PP de plantear un conflicto de atribuciones al Congreso en relación a la proposición de ley orgánica de amnistía. También se debaten dos mociones del PP para instar al Gobierno a adoptar medidas sobre el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y en defensa de los derechos humanos en el contexto internacional.

Madrid.- CASO KOLDO.- Reunión de la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado para aprobar el plan de trabajo, que incluye un listado inicial de comparecientes.

(La comisión comenzará tras finalizar la sesión plenaria)

(La comisión comenzará tras finalizar la sesión plenaria)

09:30h.- Vitoria.- JOSÉ ANTONIO ARDANZA.- El lehendakari, Iñigo Urkullu, recibe el féretro de José Antonio Ardanza, fallecido el lunes a los 82 años, y a su familia. A las 10:00 horas se instala la capilla ardiente, que estará abierta al público hasta las 14:00 horas. Palacio de Ajuria Enea.

11:00h.- Madrid.- REY DEFENSA.- Felipe VI mantiene dos audiencias con mandos militares. Palacio Real.

11:30h.- Olot (Girona).- ELECCIONES CATALUÑA.- La principal candidata de Comuns Sumar en las elecciones del 12M, Jéssica Albiach, y el cabeza de lista por Girona, Eloi Badia, visitan la Garrotxa para conocer los terrenos donde se proyecta la variante de Olot, y después realizan declaraciones Hospital d'Olot.

12:15h.- Madrid.- ELECCIONES EUROPEAS.- Izquierda Española anuncia los diez primeros nombres de su lista de candidatos a las elecciones al Parlamento Europeo. c/ Cedaceros, 3º F.

11:15h.- València.- CORTS VALENCIANES.- Les Corts Valencianes constituyen la primera comisión de investigación de esta legislatura, referida a irregularidades cometidas en el sector público instrumental de la Generalitat entre 2016 y 2023. Plaza de San Lorenzo, 4. (Texto)

12:00h.- Oviedo.- ISRAEL PALESTINA.- La relatora de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, imparte la conferencia 'La Universidad ante el genocidio'. Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad.

17:30h.- Barcelona.- ELECCIONES CATALUÑA.- El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, y el secretario general de CCOO de Catalunya, Javier Pachecho, participan en el ciclo de diálogos organizado por este sindicato con los cabezas de lista de las fuerzas de izquierdas. Vía Layetana, 16.

18:00h.- Madrid.- RODRÍGUEZ ZAPATERO.- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero presenta su libro 'Crónica de la España que dialoga', en el que reflexiona sobre conflictos sociales y políticos en España y el mundo en las últimas décadas. Ateneo. c/ Prado, 21.

19:00h.- Elorrio (Bizkaia).- JOSÉ ANTONIO ARDANZA.- Funeral por el exlehendakari José Antonio Ardanza en Elorrio, su localidad natal. Basílica de la Purísima Concepción.

19:00h.- Girona.- LIBRO TORRA.- El expresidente catalán Quim Torra presenta un libro sobre el mito de Sant Jordi, que firma junto al fotógrafo Òscar Rodbag. El Foment. c/ Mercaders, 14.

ELECCIONES VASCAS

10:30h.- Bilbao.- ELECCIONES PSE/EE.- Mitin del PSE-EE con su secretario general y candidato a lehendakari, Eneko Andueza. Plaza Intermodal.

11:00h.- Bilbao.- ELECCIONES GREENPEACE.- Greenpeace despliega una ikurriña de grandes dimensiones junto al Museo Guggenheim para invitar a la ciudadanía y a los partidos políticos que concurren a las elecciones a "pintar de verde el futuro de Euskadi".

11:00h.- Vitoria.- ELECCIONES PP.- Acto del candidato del PP a lehendakari, Javier de Andrés, sobre sanidad. Plaza Lehendakari Leizaola.

13:00h.- Vitoria.- ELECCIONES VASCAS.- El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hace público un sondeo sobre las elecciones vascas.

18:00h.- Ortuella (Bizkaia).- ELECCIONES SUMAR.- La candidata a lehendakari de Sumar, Alba García, participa en un acto electoral en el que hablará de feminismo y del sistema público de cuidados. Plaza Sagrada Familia.

18:00h.- San Sebastián.- ELECCIONES PODEMOS AV.- El cabeza de lista de Elkarrekin Podemos AV a las elecciones por Gipuzkoa, David Soto, y la candidata al Parlamento Vasco Miren Echeveste intervienen en un acto electora. Boulevard.

19:00h.- Sestao (Bizkaia).- ELECCIONES BILDU.- Mitin de EH Bildu con el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, y Laura Vilagrà, vicepresidenta de la Generalitat, además de la cabeza de lista por Bizkaia, Ima Garrastatxu. Plaza San Pedro.

19:00h.- Bilbao.- ELECCIONES PP.- El candidato a lehendakari por el PP, Javier de Andrés, participa en un mitin acompañado por la secretaria general del PP vasco y cabeza de lista por Bizkaia. Plaza del Solar (Portugalete).

22:00h.- Bilbao.- ELECCIONES VASCAS.- La radiotelevisión pública vasca, EITB, celebra un debate electoral con candidatos para las elecciones del próximo 21 de abril.

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- TRANSPORTE FERROVIARIO.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, responde en la sesión de control al Gobierno dos preguntas sobre el transporte ferroviario en Álava y en Cataluña.

09:00h.- Madrid.- VIVIENDA ACCESIBILIDAD.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, responde en la sesión de control al Gobierno una pregunta del PP sobre si considera que sus políticas de vivienda han mejorado realmente el acceso a la vivienda en Cataluña.

10:00h.- Madrid.- CASO RATO.- El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato declara en el juicio por el origen de su fortuna. Audiencia de Madrid.

10:00h.- Madrid.- AHORRO FAMILIAS.- El Banco de España publica las cuentas financieras de las familias españolas al cierre del pasado ejercicio, es decir, la riqueza financiera de los hogares, entendida como la diferencia entre deudas y ahorros.

11:00h.- Alicante.- SABADELL JUNTA.- El Banco Sabadell celebra su junta general ordinaria de accionistas. Diputación.

11:45h.- Madrid.- COLEGIO REGISTRADORES.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, asiste al acto de entrega de las medallas de honor del Colegio de Registradores de la Propiedad de España. c/ Alcalá, 540.

13:30h.- Madrid.- INDUSTRIA MARCAS.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, interviene en la clausura de la Asamblea General de la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA). Hotel Eurostars Suites Mirasierra.

13:45.- Madrid.- ASAMBLEA VINO.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, clausura la reunión de la Asamblea General de la Federación Española del Vino (FEV). Instituto Cervantes.

16:00h.- Madrid.- SALUD LABORAL.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, clausura las jornadas de salud laboral 'Evolución y nuevos retos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales', organizadas por CCOO. c/ Lope de Vega, 38.

20:30h.- Barcelona.- INDUSTRIA PREMIOS.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, participa en la gala de los 'Factories of the future awards 2024', organizada por Advanced Factories. Hotel Sofitel Barcelona Skipper. Avd. del Litoral, 10.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

Rivas-Vaciamadrid (Madrid).- PROTECCIÓN CIVIL.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside el Consejo Nacional de Protección Civil. Escuela Nacional de Protección Civil. Camino de Salmedina, s/n.

09:30h.- Vitoria.- JUICIO PITERMAN.- Tercera y última jornada del juicio por la gestión del Alavés entre 2004 y 2007, en el que queda como único acusado José Nereo, empresario y exvicepresidente del club durante el mandato de Dimitri Piterman. Audiencia.

10:00h.- València.- CASO ERIAL.- Tercera sesión del juicio del caso Erial sobre una supuesta trama de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales, en la que declara Joaquín Barceló, uno de los amigos más cercanos de Eduardo Zaplana y supuesto testaferro del exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana. Ciudad de la Justicia.

10:00h.- Madrid.- RAFAEL AMARGO.- Continúa, con la declaración de una treintena de testigos, el juicio al bailaor Rafael Amargo, acusado de integrar un grupo que traficaba con droga. Audiencia de Madrid.

12:00h.- Madrid.- CASO KOLDO.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, responde en la sesión de control en el pleno del Congreso a la pregunta del diputado del PP Elías Bendodo sobre cómo está afectando el caso Ábalos a la imagen del Gobierno y de su ministerio.

12:00h.- Madrid.- VIVIENDA OKUPACIÓN.- Interpelación del PP al Gobierno en el pleno del Congreso relativa a la inseguridad ciudadana y la ocupación ilegal que afectan especialmente a Cataluña.

12:00h.- Madrid.- CARNÉ CONDUCIR.- ERC pregunta en el pleno del Congreso al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre su "reiterada inacción" respecto a las listas de espera para examinarse del carné de conducir en Cataluña.

12:00h.- Madrid.- P.VASCO CRIMINALIDAD.- El PP pregunta al Gobierno en el pleno del Congreso sobre los medios de los que dispone el Gobierno Vasco para hacer frente al incremento de la delincuencia.

12:00h.- Madrid.- JUSTICIA FISCALES.- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se reúne con las tres asociaciones de fiscales para la creación de un grupo de trabajo que desarrolle el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, de cara a una futura Ley de enjuiciamiento Criminal (LECrim).

SOCIEDAD

09:00h.- Madrid.- SOCIEDAD SOLEDAD.- El pleno del Senado debate una moción del PP por la que se insta al Gobierno a la puesta en marcha de una estrategia nacional frente a la soledad no deseada y a la adopción de determinadas medidas para hacer frente a esta situación.

09:00h.- Madrid.- SEQUÍA CATALUÑA.- Pregunta del diputado Santiago Rodríguez Serra (GPP) a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, sobre lo que está haciendo el Gobierno para paliar los efectos de la sequía en Cataluña.

09:00h.- Madrid.- INMIGRACIÓN MENORES.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde en el pleno del Congreso a una pregunta del PNV sobre si el Ejecutivo "va hacer frente a su responsabilidad y a ejercer las competencias que le corresponden en el itinerario de las y los menores no acompañados".

09:00h.- Madrid.- VIOLENCIA SEXUAL.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, responde en el pleno del Congreso a una pregunta del PP sobre el "dramático" incremento de las agresiones sexuales.

09:30h.- Barcelona.- CONFERENCIA OCÉANOS.- Inauguración de la Conferencia sobre el Decenio de los Océanos 2024 con la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay; el príncipe de Mónaco, Alberto II; el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB). Plaza de Willy Brandt, 11-14.

10:30h.- Granada.- SALUD DIABETES.- Rueda de prensa con motivo de la inauguración del XXXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Diabetes. Palacio de Congresos.

11:00h.- Madrid.- COMUNICACION RTVE.- El Consejo de Administración de RTVE se reúne para tratar los proyectos audiovisuales de la televisión pública y posiblemente de nuevo el polémico fichaje de David Broncano, que ha provocado hasta el momento la destitución del director de Contenidos y de Elena Sánchez, como presidenta.

13:00h.- Madrid.- CONSUMO CALIDAD.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita el Centro de Investigación y Control de la Calidad (CICC). Avd. Cantabria, 52.

15:00h.- Barcelona.- CIENCIAS HUMANAS.- La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, visita el Centro Internacional de Ciencias Humanas y Sociales de CaixaForum Macaya.

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

10:00h.- La Granja (Segovia).- PATRIMONIO NACIONAL.- Patrimonio Nacional presenta el programa de actividades que conmemora el aniversario del Palacio Real de La Granja cuando se cumplen 300 años de historia de este Real Sitio fundado por Felipe V, su lugar de retiro favorito. Acceso por Arco de San José.

10:00h.- Madrid.- CASA DECOR.- El Palacio de la Trinidad acoge este año la 59 edición de Casa Decor, la plataforma de interiorismo, diseño, tendencias que durante seis semanas mostrará las propuestas de 46 diseñadores. C/ Francisco Silvela, 62

10:00h.- Vitoria.- MODA VITORIA.- Presentación de a pasarela de moda primavera-verano de la asociación de comerciantes Gasteiz On de Vitoria que celebra su XLIV edición. Sede Gasteiz On. C/Herrería, 94

10:30h.- Madrid.- TELEVISIÓN PROGRAMAS.- Presentación de ‘Supernanny’, formato de éxito internacional con 20 años de recorrido que tiene como objetivo ayudar y acompañar a las familias que necesitan herramientas para poder ser mejores educadores de sus hijos. Sala de Comunicación de Torrespaña. C/ Alcalde Sainz de Baranda, 92.

10:55h.- Madrid.- CINE AITANA.- Presentación de la película 'Pared con pared', protagonizada por la cantante Aitana. Hotel Santo Mauro. Photocall a las 10:00 horas.

11:00h.- Segovia.- FESTIVAL TITIRIMUNDI.- Presentación del programa del 38º Festival Internacional de Teatro de

12:00h.- Barcelona.- CINE AUTOR.- El festival de cine de autor D'A presenta la retrospectiva que dedica a la directora francesa Catherine Breillat La Monroe. Restaurant de la Filmoteca (Texto) (Foto)

12:00h.- Zaragoza.- CULTURA GOYA.- El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, y la coordinadora de la Fundación Goya en Aragón, Aixa Álvarez, presentan e inauguran la exposición bibliográfica ‘Goya, pintura mural. Arte y técnica en su obra’. Biblioteca de Aragón

12:30h.- Madrid.- CULTURA IGUALDAD.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, preside la reunión del Observatorio de la Igualdad en la Cultura. Ministerio.

12:30h.- Barcelona.- MODA 080.- Firmas con la experimentación de otros lenguajes aplicados a la moda como hilo conductor, desde Larhha a Jnorig pasando por Martín Across y Compte Spain, protagonizan el segundo día de desfiles de la 080 Barcelona Fashion: 12.30h. Larhha; 14.00h. Compte Spain; 16.00h. Martín Across; 17.30h. The Label Edition; 19.00h. Txell Mirasy 20.30h. Jnorig. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Alcalá de Henares (Madrid).- CULTURA POESÍA.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, asiste al diálogo de Sant Jordi 'Versos y extrañamientos en catalán y asturiano', con Antònia Vicens y Berta Piñán. Colegio de Málaga de la Universidad de Alcalá (UAH).

17:30h.- Madrid.- CULTURA DANZA.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, mantiene una reunión con la Federación Estatal de Compañías y Empresas de Danza (FECED). Ministerio.

19:00h.- Toledo.- ARTE MUDÉJAR.- Encuentro en relación al llamado 'arte Mudéjar', una categoría discutida dentro del ámbito académico, al que asisten Felipe Vidales (Tulaytula), María Judith Feliciano (Museo del Prado) y Ángel Fuentes (UNED). Museo de los Concilios.

19:00h.- Madrid.- MANUEL MILLARES.- La viuda del artista Manuel Millares (1926-1972), Elvireta Escobio, conversa con Juan Manuel Bonet y Antonio Puente en la presentación del libro 'Conversaciones sobre Manuel Millares. Elvireta Escobio: bajo la piel de la arpillera'. Delegación del Gobierno de Canarias, c/ Fernanflor, 8.

19:30h.- Logroño.- FOTOGRAFÍA PREMIO.- La Asociación de Informadores Gráficos de La Rioja entrega su insignia de oro al fotoperiodista Gervasio Sánchez. Ayuntamiento de Logroño. (Foto)

21:00h.- Madrid.- CINE ESTRENO.- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, asiste al estreno de la película 'Menudas piezas', de Nacho G. Velilla. Cine Capitol.

