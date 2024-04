Galicia urge al Gobierno agilizar el reparto entre las comunidades de los fondos para compensar los daños por el lobo

La Xunta ha instado al Gobierno central a tramitar con celeridad el reparto de los fondos de 2024 destinados tanto a compensar los daños causados por el lobo en las explotaciones ganaderos como la adopción de medidas de prevención con las que evitar esos ataques. Conforme ha informado la Xunta en un comunicado, la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, ha participado por videoconferencia en la reunión de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en la que ha lamentado que no se transfiriesen los fondos de 2023 como consecuencia de la anulación por parte de la Intervención General del Estado del procedimiento iniciado por el Ejecutivo central al detectar carencias en su tramitación. Esas objeciones obligaban a iniciar de nuevo el proceso, lo que implicó un retraso más incumpliendo los plazos comprometidos y causando un perjuicio adicional al sector ganadero afectado. En esta línea, la representante de la Xunta ha censurado que el secretario del Estado de Medio Ambiente se comprometiese a incrementar sustancialmente en 2024 el presupuesto destinado a compensar y prevenir los daños del lobo y que esa promesa también quedase en nada ante la prórroga de los presupuestos de 2023 que, conforme ha indicado la Xunta, "impide ampliar los fondos asignados a esta cuestión". Ante esa situación, Belén do Campo ha pedido al Gobierno central que agilizar las gestiones al máximo para que el reparto pueda aprobarse en la próxima conferencia sectorial. No hacerlo, ha incidido, supondría llegar a mediados del año sin esa distribución ejecutada, lo que complicaría la gestión de los fondos por parte de las autonomías, que son las que están soportando ahora mismo los costes derivado de las medidas de compensación y prevención de los daños del lobo. La directora xeral de Patrimonio Natural ha denunciado que este retraso supone un nuevo perjuicio para las comunidades autónomas y para los ganaderos, que ya vieron como los fondos de 2023 quedaban sin repartir --el Gobierno central reconoció que no prevé que se vaya a hacer--, al tiempo que ha recordado que Galicia tampoco recibió fondos en 2022. De este modo, el departamento autonómico ha censurado que la comunidad gallega acumula dos años de retraso en la transferencia de fondos por parte del Estado para hacer frente a los daños del lobo. Además, de los recursos de 2023 que ya no se van a repartir, la Xunta está a la espera de que se resuelva el contencioso administrativo contra la decisión del Gobierno central de "bloquear" los fondos que le correspondían en 2022, una decisión que califica de "unilateral y totalmente arbitraria". CUERVO MARINO ACRISTADO La directora xeral ha aprovechado el encuentro para agradecer al Gobierno central que atendiese la petición de Galicia y paralizase temporalmente la tramitación de la futura estrategia de conservación del cuervo marino cristado con el objetivo de enriquecerla y adaptarla a las principales conclusiones de los trabajos que se desarrollan en la actualidad para la conservación de la especie en Galicia, Asturias y Cantabria en el marco del proyecto europeo Life Intermares. La directora xeral de Patrimonio Natural ha explicado que esa investigación que está en marcha permitirá conocer las principales amenazas (como las interacciones con las artes de pesca) y retos de futuro que afronta la especie, así como proponer posibles soluciones y medidas que favorezcan su conservación. La Xunta ha destacado que Galicia alberga el 86% de las parejas de cuervos marinos identificados en el Cantábrico --1.412 de un total de 1.637-- y, de hecho, es también la comunidad española que cuenta con el censo más actualizado de la especie.