Feijóo enmarca el reconocimiento de Palestina en un proceso negociador y junto a "más países con peso"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que el reconocimiento de Palestina, que el Gobierno quiere materializar antes de verano, debe ser resultado de un proceso negociador y que de llevarse a cabo debe ser junto a "más países con peso". El líder de la oposición se ha pronunciado por primera vez sobre la posición de su partido respecto al eventual reconocimiento del Estado palestino, en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trabaja junto a varios países europeos, durante el debate en el Pleno del Congreso. Así, ha dicho que el PP está a favor de la solución de dos Estados que ya quedó avalada por el Congreso en 2014 --"porque yo no abandono los grandes consensos en España", le ha dicho--, pero también ha dejado claro que lo más urgente ahora "es el alto el fuego, la liberación de rehenes, la ayuda humanitaria y evitar una escalada". Feijóo ha sostenido que "el cómo y el cuándo es clave para contribuir a una solución permanente" al conflicto. "El reconocimiento debe ser realizado como resultado de un proceso negociador y tiene que contar con suficiente masa crítica de más países con peso", ha añadido, después de que Sánchez haya resaltado que Irlanda, Malta y Eslovenia están dispuestas a dar el paso junto a España. "Cuando se resuelva todo esto", le ha dicho a Sánchez, "y creo que no sabe cómo hacerlo, solo le pido que sea responsable y guarde la brocha gorda". "Aquí el protagonista no es usted, sino los inocentes de uno y otro lado", le ha recriminado. Así las cosas, Feijóo ha pedido al presidente del Gobierno que "abandone, si es posible, la soberbia de creer que es una sola persona, incluso aunque esa persona sea usted, quien puede arreglar en un mes un conflicto de 80 años".