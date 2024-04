Asamblea de Madrid confirma la sanción a Monasterio por votar doble y dejará de cobrar su sueldo como diputada 15 días

La Mesa de la Asamblea de Madrid ha confirmado en su reunión de este miércoles la sanción a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, por votar doble en el Pleno del 1 de febrero y dejará de cobrar su sueldo como diputada durante 15 días. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del órgano rector de la Cámara, que han apuntado a que todos los partidos excepto Vox han dado su 'sí' a la propuesta de sanción, la mínima, emitida por la instructora del proceso, Mercedes Zarzalejos (PP). Esta ratificación de la Mesa no es el último paso, ya que Monasterio puede pedir la reconsideración de esta decisión, lo que abriría un periodo de un máximo de 15 días en los que la sanción no se aplicaría. Esta pena es la culminación de la investigación que abrió el 5 de febrero la Asamblea de Madrid contra Vox por el voto doble. Se trataba de la votación de la enmienda a la totalidad de Más Madrid a la Ley de Economía Circular, que fue rechazada por la Cámara pero en la que se apreció que la bancada encabezada por Monasterio había emitido un voto más de los diputados que tenían. En ese Pleno se había tramitado ya la renuncia al escaño de quien fuera 'número 2' de Monasterio el 28M, José Luis Ruiz Bartolomé, pero no había tomado posesión su sustituto Javier Pérez Gallardo. Es por ello que el escaño al lado de Rocío Monasterio estaba vacío. La portavoz votó en esta iniciativa tanto en su escaño como en el panel del Bartolomé. La líder de Vox ha aducido desde el principio que trataba de apagar el escaño contiguo y ha remarcado que nunca debería haber estado habilitado.