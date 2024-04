Tellado dice que Puigdemont debe sentarse ante la Justicia y que no va a ayudarle en campaña con su "anuncio" electoral

El portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha declinado este lunes valorar las declaraciones del candidato de Junts y eurodiputado, Carles Puigdemont, acerca de que dejará la primera línea de la política si no logra ser investido presidente de la Generalitat. Tras asegurar que lo que tiene que hacer es "sentarse" ante la Justicia para "rendir cuentas", ha dicho que no va a "ayudarle a hacer campaña". Puigdemont ha señalado en una entrevista en Rac1 que no se quedará en la oposición si no consigue recuperar la Presidencia de la Generalitat, a la vez que ha anunciado que solo volverá a Cataluña para la investidura. En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Tellado ha asegurado "este tipo de anuncios forman parte de la estrategia electoral del propio Puigdemont". "Y yo comprenderá que no me dedico a ayudarle a hacer campaña", ha enfatizado. El portavoz parlamentario de los 'populares' ha indicado que el expresidente catalán lo que tiene que hacer es "sentarse" ante la Justicia para "rendir cuentas" y ha añadido que eso es lo que debería estar "ocupándole". "Lo único que nos interesa del señor Puigdemont es que comparezca donde tiene que comparecer, que es ante la Justicia y que asuma las consecuencias de sus actos", ha abundado Tellado, que ha rehusado hacer más valoraciones. DECISIÓN DEL SUPREMO SOBRE ILP POR LA INDEPENDENCIA Por otro lado, y en cuanto a la decisión del Tribunal Constitucional de dejar en suspenso la iniciativa legislativa popular (ILP) por la independencia de Cataluña que había sido recurrida por el Gobierno, el portavoz del PP ha reafirmado su confianza en la Justicia frente a "los atropellos que el Estado de Derecho, la unidad nacional y la separación de poderes están sufriendo por parte del Gobierno y sus socios independentistas". "La justicia funciona en nuestro país y es una salvaguarda democrática fundamental frente a la amenaza que tenemos encima de la mesa. El problema de nuestro país no es que los independentistas suigan adelante con un desafío contra la unidad nacional, sino que quien está al frente del Gobierno se lo consiente con tal de mantenerse en el poder --ha señalado--. Esa es la gran desgracia del momento que estamos viviendo ahora".