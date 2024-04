Mario Biondi, cantante: "En la música se encuentra el verdadero significado de la vida"

Málaga (España), 9 abr (EFE).- El cantante italiano Mario Biondi, considerado una de las grandes voces europeas del soul, el jazz y el 'rythm and blues', asegura que la música es "un mundo paralelo" en el que "se puede encontrar la paz y el verdadero significado de la vida".

"La música siempre es importante porque es como un mundo paralelo donde puedes encontrar la paz y el verdadero significado de nuestra vida. Esto tiene que ver con la paz, con el amor, con ser amable con tus vecinos, y creo que ahora nos merecemos mucho la música", afirma Biondi, en una entrevista con EFE.

El cantante actuó recientemente en Málaga (sur) y Madrid para presentar su nuevo disco, 'Crooning undercover'.

Conocido por su cálida voz de barítono y sus mezclas entre el jazz y el pop, el artista de Catania (Sicilia, 1971) afirma que este último álbum que presenta en España es "su favorito".

"Realmente estoy muy contento con los resultados del disco y con el sabor que tiene, porque tengo un montón de muy buenos músicos de Italia, de Palermo, y los invitados especiales son los mejores músicos de jazz de Italia actualmente, como Fabrizio Bosso y muchos más", sostiene.

Mario Biondi crea en 'Crooning undercover' una "atmósfera particular" en la que realiza un homenaje a grandes nombres de la música como Burt Bacharach, Bill Withers, Julie Andrews, King Pleasure, Freddy Cole y Al Jarreau.

Es, también, un tributo al 'crooning', un estilo vocal en el que se canta de una manera suave y casi murmurando, sin proyectar la voz.

Según Biondi, el mayor reto a la hora de crear el disco ha sido precisamente reinterpretar los 'estándares', esos temas musicales que han adquirido cierta notoriedad en el género del jazz, que son muy conocidos y han sido objeto de numerosas versiones, interpretaciones e improvisaciones.

El artista defiende que el jazz es un estilo musical que puede gustar a todo el mundo.

"Creo que la música es una especie de prisma de sensaciones que tienen todos los seres humanos. El rock, por ejemplo, también es para todo el mundo, porque si te sientes rockero tienes que escuchar rock. Si te sientes romántico, tienes que escuchar soul y jazz. Si te sientes, no sé, loco, escuchas punk. Pero se trata de tus sentimientos", expresa.

Según Biondi, además, lo "mejor del jazz" es representar "un sonido producido por gente que es para la gente" en el que no se suelen utilizar herramientas electrónicas.

Para el cantante italiano, la fusión del jazz con otros géneros es algo positivo que ha ocurrido desde hace muchos años.

"Cuando Frank Sinatra cantaba 'My way' no era jazz, era swang. O cuando empieza a cantar 'Fly me to the moon' tampoco era jazz, era 'swang pop'", comenta.

Respecto a la situación del este género musical, Biondi dice que hoy en día hay una "representación fantástica" con músicos como Gregory Porter, Lady Blackbird y otros muchos "grandes artistas".

"Además hay una escena muy bonita de músicos jóvenes de jazz por todas partes. Contrabajistas, trompetistas, saxofonistas, pianistas... La escena es muy rica", concluye el músico.

