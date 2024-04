ERC reitera que el referéndum es inevitable y recuerda que Sánchez e Illa decían que no habría amnistía

La senadora de ERC Sara Bailac, ha insistido en reclamar un referéndum de independencia de Cataluña, que ve "inevitable" igual que sucedió con la amnistía, y ha recordado que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa se oponían a esta medida, pero al final terminaron aceptándola. Por otro lado, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños ha replicado rechazando esta iniciativa y ha tachado a la formación independentista de "nostálgicos del conflicto y de fórmulas divisivas". El rifirrafe se ha producido este martes durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, en la que la senadora de ERC ha vuelto a jactarse de que el Gobierno rechazaba la amnistía a los independentistas y al final acabó cediendo. En la misma línea que defendió en la víspera el presidente catalán, Pere Aragonés en la misma Cámara, ha indicado que lo mismo ocurrirá con el referéndum de autodeterminación. Bailac ha recuperado declaraciones de dirigentes socialistas en las que negaban que fuesen a aceptar la amnistía. "El independentismo pedía una amnistía y pedía un referéndum, pero no han tenido amnistía y no ha habido un referéndum de autodeterminación, ni lo habrá, Pedro Sánchez", ha señalado citando las palabras del jefe del Ejecutivo antes de las elecciones generales del 23 de julio. También ha citado al líder del PSC, Salvador Illa, "ni amnistía ni nada de eso" y del exministro Miquel Iceta, que también aseguró uqe no iba a haber amnistía ni autodeterminación. En este sentido ha echado en cara a Bolaños que estas podrían ser frases de portavoces del PP, pero son de sus compañeros socialistas. Así, ha zanjado que en ERC saben que tanto el referéndum de autodeterminación como la "financiación singular" para Cataluña "son inevitables, como lo ha sido la Ley de Amnistía". LOS CATALANES DECIDIRÁN EL 12 DE MAYO Bolaños ha respondido tachando a ERC de ser "nostálgicos del enfrentamiento, de fórmulas divisivas que no llevaron a ninguna parte" y ha asegurado que con el PP son dos caras de la misma moneda porque ambos echan de menos la discordia. Además se ha remitido a las elecciones autonómicas del 12 de mayo como el momento en el que los catalanes decidirán su futuro y tendrán que optar por "el pasado, por fórmulas divisivas y por el enfrentamiento" que a su juicio no llevaron a ninguna parte o podrán elegir un futuro de diálogo entendimiento, acuerdos y empresas que se instalan en Cataluña y no "huyen despavoridas" como sucedió en el procés, según ha indicado.