La bolsa española cae el 0,31 % y se aleja de los 10.900 puntos

Madrid, 8 abr (EFECOM).- La bolsa española cae el 0,31 % tras la apertura de este lunes y pierde los 10.900 puntos, pendiente ya de la cita clave de esta semana que será la reunión del Banco Central Europeo (BCE), el jueves, y en la que los analistas esperan que el organismo reitere su intención de recortar tipos en junio.

A las 9.15 el IBEX 35, el principal selectivo español, cotiza en 10.883,6 puntos tras dejarse ese 0,31 %. Las ganancias acumuladas en el año se reducen al 7,73 %.

La bolsa española inicia en rojo una semana en la que la cita clave será la reunión de política monetaria del BCE, el jueves, en la que los inversores descartan cambios en los tipos de interés, y creen que el organismo reiterará su intención de llevar a cabo la primera bajada de tipos en junio, según apuntan los analistas de Renta4.

No obstante, el BCE estará muy atento a lo que pase al otro lado del Atlántico, donde la semana pasada la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) enfrió la posibilidad de rebajar los tipos de interés en junio.

Este hecho afectó a las bolsas la semana pasada, en la que el IBEX cerró con pérdidas. Solo el viernes, el mercado nacional se dejó el 1,58 % y perdió los 11.000 puntos.

Y ello, tras conocerse unos datos del mercado laboral en EE.UU. que fueron mejor de lo esperado, y que, según los expertos, crean más incertidumbre sobre la esperada bajada de los tipos por parte de la Fed.

Pese a ello, Wall Street cerró el pasado viernes en verde, mientras que esta madrugada, en Asia, los principales índices han registrado un comportamiento desigual.

En Europa, las bolsas han abierto con leves movimientos, pendientes de la caída del precio del crudo, tras la reducción de la tensión geopolítica en Oriente Medio. Así, con el euro a 1,083 dólares, Fráncfort avanza el 0,25 %; Milán, el 0,18 %, y París, el 0,01 %. Londres, por su parte, cae el 0,02 %.

El Brent, el crudo de referencia de Europa, baja el 1,51 %, hasta los 89,84 dólares.

En la jornada de este lunes el mercado estará pendiente de la publicación de la producción industrial de Alemania, la confianza del inversor Sentix, o las expectativas de inflación de los consumidores de EE.UU. de la Fed de Nueva York.

Dentro del mercado español, y según datos del gestor Six, BBVA baja el 3,36 %, en una jornada en la que cotiza ex dividendo (las acciones que se adquieran desde hoy no tienen derecho al cobro del dividendo que pagará el día 10).

Ferrovial, que baja el 0,51 %, y Repsol, el 0,46 %.

Inditex también cede el 0,44 %, e Iberdrola, el 0,27 %, mientras que Telefónica cotiza plana, y Santander sube el 0,28 %.

Grifols, por su parte, es el valor que más sube del IBEX 35, el 1,42 %, seguido de Solaria, el 1,04 %.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años alcanza el 3,259 %, con la prima de riesgo en 83 puntos básicos. EFE

mtd/ltm

