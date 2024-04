Guardiola defiende que la Ley de Amnistía "no es una reconciliación", sino "la legitimación de una ruptura"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado este lunes que la Ley de Amnistía "no es ninguna salida, es el laberinto mismo", por lo que esta ley "no es una reconciliación, es la legitimación de una ruptura". María Guardiola se ha pronunciado de esta forma este lunes durante su comparecencia en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, para tratar sobre la proposición de la Ley de Amnistía que se está tramitando actualmente en la Cámara Alta. "La Ley de Amnistía no es una decisión de futuro, es una deslealtad para perpetuar el presente, un presente con Pedro Sánchez a la cabeza", y con un "Gobierno pretoriano que ha hecho de la mentira su idioma y con unos socios que vuelan en círculo sobre el cuerpo herido de nuestra democracia", ha dicho. En es ese sentido, Guardiola ha considerado que el "legado" de Pedro Sánchez en la política española se resume en que "con él, la verdad se convirtió en un acontecimiento póstumo", ante lo que ha apuntado que "no es la polarización lo que más debería preocupar", sino "la debilidad de los argumentos de su Gobierno y esa batalla feroz contra las evidencias", ha dicho. "Algunos llaman polarización a que unos digan barbaridades y a que otros advirtamos de esas barbaridades", ha resaltado la presidenta extremeña, quien ha reafirmado que "por mucho que una mentira se diga con mucha solemnidad, no se convierte en verdad". Ante esta situación, Guardiola ha advertido que España "es una arquitectura que ahora tiembla por el descrédito interesado de quien jamás creyó en nuestro país", ha resaltado en alusión al nacionalismo independentista y del PSOE, que "ha traicionado a sus siglas y que ha pisoteado a su rosa". "EXTREMADURA PIDIÓ CAMBIO" Durante su comparecencia en el Senado, la presidenta de la Junta ha recordado que "Extremadura pidió cambio en las urnas, se hartó del estatismo socialista, de sus proyectos de humo, de tantas excusas y eligió", y en las últimas elecciones "le dio la oportunidad al PP de decidir cuál era el rumbo de nuestra tierra". Ahora, el nuevo gobierno que ella presidenta ha "asumido esa responsabilidad con mucha ilusión, con muchísimas ganas, pero sobre todo con mucho respeto a los extremeños", con un Ejecutivo que es "para todos, porque eso debe ser la política, un espacio de convivencia que sólo atienda al interés común, al bien común", ha dicho. Ante esta situación, María Guardiola ha señalado que desde Extremadura miran "con cierta extrañeza a Cataluña, esa querida tierra para nosotros, donde viven y trabajan muchos extremeños", muchos de ellos son "hijos y nietos de otros extremeños que décadas atrás se marcharon a sus pueblos, a sus ciudades, en busca de trabajo, de prosperidad, de esas oportunidades que no encontraron en la tierra que les vio nacer". Por eso, Guardiola ha defendido que "Cataluña también se construyó con manos extremeñas y andaluzas y manchegas", tras lo que ha lamentado que "ahora, esos que dicen sentirla más que nadie, esa casta independentista y afectada, esa élite a la que Sánchez le ha perdonado sus delitos, pretende darnos lecciones al resto de regiones", ha criticado. "Rompen la solidaridad entre los territorios, rompen las instituciones de nuestro país, negocian a espaldas del resto de comunidades autónomas y se han convertido en el interlocutor cualificado de un Gobierno que come, por siete votos, en sus manos", ha reafirmado Guardiola, quien ha lamentado que "Sánchez ha legislado con nombres y apellidos" y "a la medida de un delincuente, de Carles Puigdemont". CRITICA EL "DESGOBIERNO" EN ESPAÑA Para justificar ese "despropósito", Guardiola ha asegurado que el presidente del Gobierno "arremete contra todo aquel que califica la norma como lo que realmente es, un verdadero ataque a nuestra Constitución", para lo cual ha criticado a jueces, a periodistas, a fiscales, a otros partidos políticos, a líderes europeos, a los presidentes de comunidades autónomas, todo ello "con mucha virulencia", y apoyado por "unos ministros armónicamente despiadados en sus declaraciones y utilizando Moncloa como altavoz político". Por todo ello, "España ahora mismo lo que tiene es un desgobierno", en el que "cada despacho está dedicado exclusivamente a la propaganda, a justificar lo injustificable, si es que hasta se han desentendido de los Presupuestos Generales del Estado", ha lamentado Guardiola, quien ha alertado del "absoluto abandono a las responsabilidades y las obligaciones que tienen como servidores públicos". Ha añadido que este Gobierno "vive exclusivamente para sí mismo" y "atrincherado", tras lo que la presidenta extremeña lo ha comparado con "un grupo salvaje que responde con fuego a cualquier intento de diálogo", ante lo que ha recordado a los españoles que "el Partido Popular está aquí" y está "gobernando y construyendo futuro en ayuntamientos, en diputaciones, en comunidades autónomas, en el Senado con mayoría absoluta y muy pronto en Europa". Así, María Guardiola ha lanzado el mensaje a los extremeños de que van "a crecer juntos" y no se va a "despistar" de su objetivo es es mejorar la sanidad, la educación, los cuidados o las economías de los hogares: "Estamos levantando las alfombras y que tenemos un verdadero compromiso con el progreso", ha reafirmado. EL "ÚNICO OBJETIVO" DE SÁNCHEZ ES "SEGUIR MANDANDO" Un objetivo que van "a conseguir pese a que el Gobierno de España no atienda nuestras peticiones, pese a que no escuche nuestras necesidades y que no crea en un país justo, equilibrado, solidario, que crezca a la par", ha reivindicado Guariola, quien ha criticado que el Gobierno "esté ignorando a las comunidades autónomas que estamos gobernadas por el PP y a su gente", mientras que "se da todo al independentismo catalán y al separatismo vasco con un único objetivo, que es continuar en el poder, seguir mandando". Ante esta situación, Guardiola ha aclarado que "gobernar no es eso", sino que "gobernar exige dignidad, exige mesura, equilibrio, exige moralidad, pero mandar, manda cualquiera", ha lamentado. "Extremadura ha confiado en mi partido, Extremadura ha confiado en mí y, desde luego, no les vamos a fallar", ha reiterado la presidenta extremeña, quien ha reivindicado "el camino del progreso, del resarcimiento histórico, de las nuevas infraestructuras, del respeto al mundo rural, del talento o de las oportunidades", ha reivindicado. Finalmente, la presidenta de la Junta de Extremadura ha asegurado que "el PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, devolverá muy pronto a España los valores que el socialismo de Sánchez le ha arrebatado", así como "el pluralismo, el diálogo y, por supuesto, el respeto a la disconformidad, valores sobre los que se escribió y se aprobó nuestra Constitución", ha dicho.