Fernández, sobre sus discrepancias con Feijóo: Nicolás Redondo se opuso a la amnistía y fue expulsado, yo soy candidato

El presidente del PP en Cataluña y candidato a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, ha recordado que el exsecretario general del PSE Nicolás Redondo fue expulsado del PSOE por discrepar sobre la ley de amnistía, mientras que él, que tuvo en desencuentro en verano sobre los contactos de 'Génova' con Junts, es el candidato de los 'populares' a la Generalitat, lo que demuestra que en su partido se puede debatir y que no es "una secta". Así lo ha afirmado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, donde ha admitido que si bien el camino a ser el candidato del PP a los comicios catalanes "no ha sido un balneario", en el PSOE "si discrepas, te expulsan", mientras en su partido "se puede debatir sobre las cosas" y se admiten "matices" sobre los cuales luego se llega a acuerdos. "(Nicolás Redondo) se opuso a la amnistía públicamente y fue expulsado del partido. Yo manifesté algunas discrepancias y soy el candidato de mi partido", ha explicado, añadiendo que este hecho supone una "diferencia" en el funcionamiento de cada formación y la democracia interna y cómo se pueden o no desarrollar. "Vaya diferencia", ha agregado. En este sentido, Fernández ha asegurado que del mismo modo que en verano manifestó discrepancias con la dirección nacional del PP, desde "hace ya unos cuantos meses" la sintonía con su presidente, Alberto Núñez Feijóo, "es total". Asimismo, ha defendido que no le ha oído "nunca" sobre un indulto condicionado al expresidente catalán Carles Puigdemont. "IMPOSIBLE" ACORDAR NADA CON JUNTS Fernández también se ha referido sobre las especulaciones de analistas que sostienen que en un futuro próximo PP y Junts podrían pactar y llegar a acuerdos. El dirigente 'popular' ha descartado esas hipótesis porque ve "imposible" ponerse de acuerdo con quien sostiene que España es "un Estado fascista" o amenaza con volver a cometer "los delitos" del 'procés'. "No puedo sentarme a hablar con alguien que considera que somos colonos o que somos ñordos o que somos ese tipo de cosas. Fíjese qué elemento tan disruptivo y extravagante pido, simplemente respeto", ha ahondado el candidato 'popular' a la Generalitat, subrayando que solo con esa condición "se puede establecer un diálogo". También ha considerado metafísicamente imposible que el expresidente catalán Carles Puigdemont vuelta a "la política institucional democrática" y a la "moderación", ya que su "naturaleza" es la contraria. Después de augurar que la Ley de Amnistía pactada por el PSOE con los partidos independentistas catalanes no traerá ni la reconciliación ni la convivencia, Fernández ha llamado a desechar la idea de que con la medida de gracia volverá al presente la Convergència i Unió de los años noventa. "La vida cambia, no estamos en los años noventa. Por lo tanto, aquellos escenarios de compararme a Miquel Roca y a Joaquín Molins con Carles Puigdemont o Laura Borràs, pues creo que no ha entendido nada de cómo funciona la política catalana", ha zanjado.