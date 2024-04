Rueda será investido presidente por segunda vez la semana próxima, que Galicia cerrará con nuevo Gobierno

El líder del PP gallego, Alfonso Rueda, quien se convirtió en el sexto presidente de la comunidad tras relevar a Alberto Núñez Feijóo a mediados del pasado mandato, será investido por segunda vez la semana próxima en el Parlamento. Lo hará ahora con el respaldo de las urnas, tras haber revalidado la mayoría absoluta el pasado 18F y lograr los populares 40 de los 75 escaños que conforman el hemiciclo gallego, dos menos de los cosechados en 2020. BNG (con 25 diputados) y PSdeG (9) ya han avanzado que dirán 'no' en la investidura al considerar que un nuevo mandato de Rueda representa "más de lo mismo" y la continuidad de "recetas fracadas", mientras que Armando Ojea (Democracia Ourensana) ha optado por mantener el suspense sobre el sentido de su voto. En todo caso, no será determinante puesto que la mayoría absoluta popular garantiza a Rueda la investidura. Así las cosas, salvo sorpresa mayúscula, el pontevedrés volverá a ser investido presidente de Galicia la semana próxima y tomará posesión de su cargo el sábado en la iglesia de San Domingos de Bonaval, donde se sitúa el Panteón de Galegos Ilustres. El parque de Bonaval será el escenario exterior del evento en el que participarán numerosos invitados y se da por hecha la presencia del líder del PP y antecesor de Rueda en la Xunta. Previamente, el ahora jefe del Ejecutivo autonómico en funciones, como candidato a la Presidencia de la Xunta propuesto por el jefe del Legislativo, Miguel Santalices, tras la ronda de consultas a los grupos, expondrá su programa de gobierno a partir de las 9,30 horas del martes 9 de abril y por un tiempo indefinido. Cuando concluya, de acuerdo con las pautas del reglamento, se suspenderá la sesión durante 48 horas. Ya el jueves 11 de abril se retomará el debate de investidura con la intervención de los grupos parlamentarios por un tiempo de 35 minutos en cada uno de los casos. Intervendrán Ojea, José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG), Ana Pontón (BNG) y el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, en orden de menor a mayor representación. Pazos respaldará los compromisos del PPdeG, mientras los representantes de PSdeG y BNG, que han censurado la "parálisis" en la puesta en marcha del nuevo Ejecutivo, cuestionarán previsiblemente las 'recetas' de Rueda en los diversos ámbitos. Cuestiones de actualidad como los planes de Altri o la gestión de los contratos de la pandemia estarán en el debate, en el que se estrenará el diputado de D.O. Posteriormente, será de nuevo el turno del candidato para su respuesta, los grupos podrán hacer una réplica de diez minutos y Rueda, de nuevo, una dúplica y cierre. Finalmente, se votará y se proclamará el resultado. COMUNICACIÓN AL REY Y TOMA DE POSESIÓN Una vez investido presidente, el siguiente trámite será que el jefe del Legislativo comunique la elección al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Lo hará, previsiblemente si sigue las pautas de anteriores ocasiones, por vía telemática con firma electrónica. Ya el sábado, tomará posesión de su cargo como presidente. En mayo de 2022 optó por la fórmula del juramento y lo prestó con la mano de Estatuto de Autonomía, paso que podría repetir. Lo que no repetirá es la ubicación, ya que ha decidido cambiar la sede del Parlamento por la iglesia de San Domingos de Bonaval, donde se sitúa el Panteón de Galegos Ilustres. Además del simbolismo histórico, también es un lugar memoria para los populares, puesto que en este mismo enclave, el ya fallecido presidente Gerardo Fernández Albor asumió la Presidencia del Ejecutivo gallego en la primera legislatura democrática de Galicia, el 21 de enero de 1982. Ya como presidente, de acuerdo con la intención que él mismo ha manifestado de empezar a trabajar cuanto antes con un Ejecutivo definitivo, lo previsible es que el domingo designe a los miembros que le acompañarán en los asientos del Consello de la Xunta, por lo que Galicia cerraría la semana ya con nuevo Gobierno.