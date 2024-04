Andueza dice que no gobernará "con sectarismos" y que el PSE es el único partido "con voluntad de cambiar Euskadi"

El secretario general del PSE-EE y candidato a Lehendakari, Eneko Andueza, se ha comprometido a gobernar "sin sectarismos" y ha resaltado la importancia de obtener buenos resultados el 21 de abril porque su partido es "el único con voluntad de cambiar Euskadi, de transformar nuestra tierra, de hacerla mejor". "Cuanto más Partido Socialista, más progreso, más avance, y más modernidad para Euskadi", ha asegurado. Andueza ha participado este viernes en un acto político en Irun (Gipuzkoka) junto al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el cabeza de lista por Gipuzkoa, Denis Itxaso, y la alcaldesa de la localidad fronteriza, Cristina Laborda, en el que ha vaticinado que "los socialistas vamos a ser esenciales, fundamentales e imprescindibles para conformar el próximo Gobierno Vasco". "Cuánto más fuerte sea el Partido Socialista en los gobiernos, mejor funcionarán las cosas. Cuanto más fuertes seamos en los gobiernos, mayor garantía de unos servicios públicos de calidad", ha aseverado. Tras alertar de unos sondeos que hablan de una "lucha cerrada en el nacionalismo, el moderado y el radical, por hacerse con el poder en Euskadi", ha advertido de que "lo que está en juego no es qué partido nacionalista va a gobernar, lo que está en juego es el futuro de nuestros hijos e hijas, el de Euskadi". "Unos y otros, PNV y Bildu, juegan a lo que más les divierte, a ver quién es más nacionalista. Y eso es lo único que ofrecen a la ciudadanía vasca: más nacionalismo. Les pueden preguntar por la sanidad, por la movilidad sostenible, por la igualdad, por la vivienda, por los cuidados. La respuesta es siempre más nacionalismo", ha resaltado. Andueza ha asegurado que, frente a la fórmula de los nacionalistas, "la única respuesta posible a los problemas reales de los ciudadanos es el progresismo que defiende el Partido Socialista" y ha sostenido que será el eje de "un Gobierno que va a centrarse en trabajar para la ciudadanía, para ampliar sus derechos. Un Gobierno que no va a perder el tiempo en lo que no interesa, que se va a ocupar de los problemas de hoy, pero también en los de mañana". INICIATIVAS En este sentido, ha recordado iniciativas concretas como la creación de 2.000 plazas en Osakidetza, la gratuidad en el transporte para menores de 26 años y desempleados, la promoción de 5.000 nuevas viviendas de alquiler social o la apuesta en marcha de unos servicios sociales universales a través de Gizakidetza. En su intervención, ha agradecido además a Zapatero su apoyo en "estos tiempos en los que hay pelear a diario por la libertad frente a una derecha que nos quiere sin derechos". "Qué mejor manera que defenderlos desde Euskadi que hacerlo contando con alguien que es el mejor ejemplo de lo que suponen los derechos sociales en nuestro día a día", ha resaltado. PUEDE GANAR Finalmente, ha asegurado el PSE cuenta con "el mejor programa, el que mejor se adapta a las demandas de la sociedad vasca, progresista, un cambio de guion para Euskadi, para hacer que avance en todos los aspectos, en el que todas las personas, y su bienestar son el centro sobre el que giran todas las políticas". Así, se ha mostrado convencido de que el PSE puede ganar estas elecciones. "Ya lo hicimos el pasado mes de julio, cuando el Partido Socialista fue el más votado en Euskadi. Hay quien dice que todo va a seguir igual. Que no hace falta ni votar. Y yo les niego la mayor. No deis nada por sentado", ha sostenido. El candidato socialista ha recordado a los vascos que aún no saben a quién van a votar que "su voto es la mejor herramienta para cambiar las cosas" y ha defendido que "el único partido que tiene voluntad de cambiar Euskadi, de transformar nuestra tierra, de hacerla mejor, es el PSE-EE".